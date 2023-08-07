«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения

Дамы приглашают кавалеров - и наоборот. Традиционно на таких мероприятиях представительниц прекрасного пола - большинство, но дамы в одиночестве не скучают. В пару с ними встают активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры «Единой России». Под руководством ведущих танцоров студии «Империя» участники разучили и исполнили различные историко-бытовые танцы.

Па-де-грас, вальс, регтайм. Заряд бодрости и позитива, хороший способ скрасить досуг, а для одиноких - возможность образовать не только танцевальную пару.

Танцы и общение - это то, что сделает любой вечер прекрасным, уверены дамы серебряного возраста. Называть их пенсионерками немного неловко, они активны, энергичны и готовы танцевать до утра, рассказали организаторы мероприятия.

«Мы регистрировали участников, составили дамам пары. Вечер прошёл прекрасно. Я считаю, важно показать старшему поколению, что в любом возрасте можно проявлять активность и участвовать в общественной жизни», - поделился впечатлениями активист МГЕР Промышленного района Константин Жуков.

«Я начал на бальные танцы ходить с прошлой осени. Мне очень понравилось, и я стараюсь не пропускать ни один бал. У меня даже поведение изменилось. Я стал более культурным и воспитанным. Такие мероприятия — это определённая манера общения и культура поведения», - поделился участник танцевального вечера Александр Марьянский.

Представители старшего поколения положительно отзывались о возможности потанцевать, зарядились приятной атмосферой и высказали желание ещё принять участие в подобных событиях. Присоединиться к проекту может любой желающий, независимо от возраста. Главное – желание танцевать и общаться.

Напомним, что мероприятие организовано при поддержке Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Старшее поколение» при содействии ДК «Заря» и танцевальной студии «Империя».

Фото предоставлено ЕР