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«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения

7 августа 2023 18:26
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«Зажигаем не по-детски»: в Самаре прошёл танцевальный вечер для старшего поколения
В рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в самарском ДК «Заря» прошёл очередной танцевальный вечер для жителей серебряного возраста «Главное, ребята, сердцем не стареть». Его участниками стали свыше пятидесяти жителей областной столицы и молодогвардейцы Самары.
 

Дамы приглашают кавалеров - и наоборот. Традиционно на таких мероприятиях представительниц прекрасного пола - большинство, но дамы в одиночестве не скучают. В пару с ними встают  активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры «Единой России». Под руководством ведущих танцоров  студии «Империя» участники разучили и исполнили различные историко-бытовые танцы.

Па-де-грас, вальс, регтайм. Заряд бодрости и позитива, хороший способ скрасить досуг, а для одиноких - возможность образовать не только танцевальную пару.

Танцы и общение - это то, что сделает любой вечер прекрасным, уверены дамы серебряного возраста. Называть их пенсионерками немного неловко, они активны, энергичны и готовы танцевать до утра, рассказали организаторы мероприятия.  

«Мы регистрировали участников, составили дамам пары. Вечер прошёл прекрасно. Я считаю, важно показать старшему поколению, что в любом возрасте можно проявлять активность и участвовать в общественной жизни», - поделился впечатлениями активист  МГЕР Промышленного района Константин Жуков.

«Я начал на бальные танцы ходить с прошлой осени. Мне очень понравилось, и я стараюсь не пропускать ни один бал. У меня даже поведение изменилось. Я стал более культурным и воспитанным. Такие мероприятия — это определённая манера общения и культура поведения», - поделился участник танцевального вечера Александр Марьянский.

Представители старшего поколения положительно отзывались о возможности потанцевать, зарядились приятной атмосферой и высказали желание ещё принять участие в подобных событиях. Присоединиться к проекту может любой желающий, независимо от возраста. Главное  –   желание танцевать и общаться.

Напомним, что мероприятие организовано при поддержке Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Старшее поколение» при содействии ДК «Заря» и танцевальной студии «Империя». 

 

Фото предоставлено ЕР

Теги: Единая Россия

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