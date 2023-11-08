Я нашел ошибку
Главные новости:
С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем зарегистрировались более 500 тысяч человек.
Заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное» продлена до 18 декабря
Самарскую область в финале всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» представит ООО «Тольяттикаучук».
Тольяттинская компания – в финале всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»
Будьте внимательны и осторожны!
9 ноября местами по Самарской области ожидаются усиление ветра
Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно.
Ночью и утром 9 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Мужчины предпочитают, чтобы к ним обращались по имени и на «ты», женщины — также по имени, но на «вы».
Самарцы назвали наиболее уместные формы деловых обращений
Председатели Молодежных советов самарского и саратовского Росреестра приняли участие в мероприятиях ПФО в честь Парада Памяти
Председатели Молодежных советов самарского и саратовского Росреестра приняли участие в мероприятиях ПФО в честь Парада Памяти
Оператор билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователям
Оператор билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователям
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
-0.62
EUR 98.79
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное» продлена до 18 декабря

8 ноября 2023 15:10
42
С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем зарегистрировались более 500 тысяч человек.

С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем зарегистрировались более 500 тысяч человек. Об этом сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В связи с высоким интересом к участию в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» со стороны россиян регистрация продлена до 18 декабря 2023 года.

«Президент России Владимир Владимирович Путин, объявляя 1 сентября на встрече со школьниками о запуске на президентской платформе «Россия – страна возможностей» нового проекта – семейного конкурса, сказал, что это будет самый массовый проект платформы. Он, как всегда, оказался абсолютно прав, потому что на сегодняшний день уже более полумиллиона, а именно 523 тысячи человек подали заявки в семейных командах на конкурс «Это у нас семейное», и примерно 7-8 тысяч заявок поступает каждый день. Очень много людей обращались к членам Наблюдательного совета конкурса, что не успевают подать заявки. Ведь заявка серьезная – надо собрать семейную команду из трех поколений семьи, а иногда члены семьи разных поколений проживают в разных городах. Наблюдательный совет конкурса принял во внимание эти многочисленные обращения и решил не останавливать прием заявок 4 ноября. Всем тем, кто уже зарегистрировался, задания начинают поступать, можно уже в них участвовать и соревноваться, выполнять самые разные интересные задачи, но прием заявок будет продолжаться», – сообщил Сергей Кириенко.

На участие в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировалось уже более 500 тысяч человек, а это свыше 90 тысяч семейных команд из всех 89 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (27%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Из Южного федерального округа и новых регионов подали заявки 11% участников. Из Уральского и Северо-Западного федеральных округов – по 10% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.

Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок на конкурс. Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (8,9%), Московская область (5,7%), Краснодарский край (4,2%), Санкт-Петербург (3,7%), Свердловская область (3,3%), Республика Башкортостан (2,9%), Самарская область (2,5%), Нижегородская область (2,3%), Иркутская область (почти 2,2%) и Красноярский край (почти 2,3%).

Напомним, инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний Глава государства объявил о запуске проекта.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На сцене САТОБ  прозвучали классические русские и зарубежные произведения, а также произведения современных композиторов.
7 ноября 2023  21:36
7 ноября для самарцев выступил Центральный военный оркестр Минобороны РФ
436
Лев Семенович Онуфриев – один из самых квалифицированных и опытных патологоанатомов Самарской области.
7 ноября 2023  20:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил участника Великой Отечественной войны с вековым юбилеем
536
Дмитрий Азаров и Дмитрий Крутой обсудили возможность открытия в Самаре отделения посольства Республики Беларусь. 
7 ноября 2023  18:58
В Самаре 7 ноября Губернатор Дмитрий Азаров и Посол Республики Беларусь в РФ обсудили перспективы сотрудничества
1059
Дмитрий Азаров предложил наградить руководителя самарского детского театра «Задумка» госнаградой.
6 ноября 2023  18:51
В Самаре 6 ноября знаменитый детский театр «Задумка» отметил 50-летие
865
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
6 ноября 2023  12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
829
Весь список