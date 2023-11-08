Заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное» продлена до 18 декабря

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С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» на участие в нем зарегистрировались более 500 тысяч человек. Об этом сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В связи с высоким интересом к участию в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» со стороны россиян регистрация продлена до 18 декабря 2023 года.

«Президент России Владимир Владимирович Путин, объявляя 1 сентября на встрече со школьниками о запуске на президентской платформе «Россия – страна возможностей» нового проекта – семейного конкурса, сказал, что это будет самый массовый проект платформы. Он, как всегда, оказался абсолютно прав, потому что на сегодняшний день уже более полумиллиона, а именно 523 тысячи человек подали заявки в семейных командах на конкурс «Это у нас семейное», и примерно 7-8 тысяч заявок поступает каждый день. Очень много людей обращались к членам Наблюдательного совета конкурса, что не успевают подать заявки. Ведь заявка серьезная – надо собрать семейную команду из трех поколений семьи, а иногда члены семьи разных поколений проживают в разных городах. Наблюдательный совет конкурса принял во внимание эти многочисленные обращения и решил не останавливать прием заявок 4 ноября. Всем тем, кто уже зарегистрировался, задания начинают поступать, можно уже в них участвовать и соревноваться, выполнять самые разные интересные задачи, но прием заявок будет продолжаться», – сообщил Сергей Кириенко.

На участие в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировалось уже более 500 тысяч человек, а это свыше 90 тысяч семейных команд из всех 89 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (27%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Из Южного федерального округа и новых регионов подали заявки 11% участников. Из Уральского и Северо-Западного федеральных округов – по 10% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.

Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок на конкурс. Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (8,9%), Московская область (5,7%), Краснодарский край (4,2%), Санкт-Петербург (3,7%), Свердловская область (3,3%), Республика Башкортостан (2,9%), Самарская область (2,5%), Нижегородская область (2,3%), Иркутская область (почти 2,2%) и Красноярский край (почти 2,3%).

Напомним, инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний Глава государства объявил о запуске проекта.