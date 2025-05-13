Завершился чемпионат регионального Управления Росгвардии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу

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На территории спортивной школы «Чайка» прошёл чемпионат Управления Росгвардии по Самарской области по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из различных подразделений, входящих в состав регионального управления.

Соревнования проходили в течение двух дней в рамках ежегодной Спартакиады. Традиционно в них принимали участие спортсмены высокого уровня, что сделало борьбу особенно напряжённой.

В служебном биатлоне участники продемонстрировали скорость, выносливость и меткость. Росгвардейцы должны были пробежать дистанцию в 3 километра, дважды останавливаясь на огневых рубежах.

По итогам турнира в эстафете не было равных команде СОБР «Омега», на втором месте — представители ОМОН «Смерч» (на транспорте), замкнули тройку сильнейших спортсмены самарского ОМОН «Утес».

В чемпионате по легкой атлетике росгвардейцы соревновались в беге на 3 километра среди женщин и на 5 километров среди мужчин. Соревнования проходили как в личном первенстве, так и командном. В итоге победу одержала сборная СОБР «Омега». Второе место у команды ОМОН «Смерч» (на транспорте), бронзовые медали в напряженной борьбе завоевали легкоатлеты из тольяттинского ОМОН «Орлан».

«В завершение чемпионатов будет проведен анализ, после которого сформируется сборная команда для участия в окружных соревнованиях, которые состоятся в Дзержинске с 9 по 13 июня », – отметил начальник физической подготовки и спорта регионального управления Росгвардии капитан Михаил Баев.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области