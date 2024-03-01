Завершен прием заявок для участия в Губернаторском проекте «СОдействие» на 2024 год

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29 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации общественных проектов и мероприятий по самообложению для участия в Губернаторском проекте «СОдействие» на 2024 год. За два месяца, начиная с 9 января, в конкурсную комиссию поступила 221 общественная инициатива, из которых 187 общественных проектов и 34 мероприятия по самообложению. При этом из 187 проектов, 60 будут участвовать в конкурсном отборе повторно. Следующий этап – определение победителей конкурсного отбора. До 31 апреля конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных государственной программой «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области», произведет оценку каждого заявленного проекта. Оглашение победителей состоится в мае 2024 года.

Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов.

Напомним, в осеннем конкурсном отборе на 2024 год конкурсная комиссия поддержала 95 общественных проектов на общую сумму из областного бюджета 137,63 млн.руб. Всего в 2024 году на реализацию программы будет направлено 350 млн. руб.

Государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (Губернаторский проект «СОдействие») направлена на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Реализация программы осуществляется по двум направлениям: софинансирование общественных проектов и софинансирование решений, принятых на сходах граждан.

Поддержка инициатив осуществляется по итогам конкурсного отбора. Для участия в конкурсе жители совместно с администрациями территорий осуществляют подготовку заявочной документации. Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.

Выдвигать инициативы могут население, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования.

Жители Самарской области могут принять участие в Губернаторском проекте «СОдействие» и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений:

1. Организация водоснабжения населения и (или) водоотведения.

2. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

4. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

5. Освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм.

6. Создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак.

7. Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта.

8. Создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования.

9. Создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения.

10. Участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, являющихся имуществом общего пользования и расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и (или) предназначенных для размещения другого имущества общего пользования.

11. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов

12. Содержание мест захоронения.

13. Организация мероприятий по охране окружающей среды.

14. Организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Следующий прием заявок к реализации общественных проектов в 2025 году будет осуществляться с 1 сентября 2024 года по графику приема документации от каждого муниципального образования.