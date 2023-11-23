Заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Олег Понарьин посетил Самарскую область с рабочим визитом

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Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин в ходе визита в Самарскую область ознакомился с организацией работы по обеспечению безопасности дорожного движении в регионе, технической оснащенностью строевых подразделений службы и межведомственному взаимодействию с органами образования.



В ходе рабочей встречи с руководителем Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Игорем Ивановым заместитель главы российской Госавтоинспекции обозначил основной целью своего визита оказание практической помощи, направленной на стабилизацию дорожной обстановки на территории Самарской области.



В региональном управлении Госавтоинспекции Олег Понарьин провел совещание по вопросам безопасности дорожного движения, в работе которого приняли участие начальник управления полковник полиции Юрий Некрасов и руководящий состав территориальных подразделений Госавтоинспекции региона. На совещании рассмотрены проблемные вопросы в организации служебной деятельности и принимаемы меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. Олег Понарьин также заслушал отчёты руководителей территориальных органов Госавтоинспекции.



Заместитель руководителя российской Госавтоинспекции посетил строевые подразделения областного центра, где ознакомился с техническими средствами и оснащенностью подразделений. В частности, он осмотрел центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, где изучил организацию процесса обработки материалов фиксации нарушений ПДД, пообщался с личным составом, изучил режим и условия службы, загруженность сотрудников, поинтересовался наличием вакансий в подразделениях.



Кроме того, Олег Понарьин провел встречу с администрацией образовательной организации, в ходе которой изучил работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, посетил кабинет по безопасности дорожного движения и провел встречу с учениками одного из первых классов, которые продемонстрировали ему свои знания, умения и практические навыки безопасного поведения на дороге.



В центре дополнительного образования детей «Искра» в парке им. Ю.А. Гагарина, на базе которого расположен стационарный «Автогородок», Олег Понарьин провел рабочую встречу с руководством Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на которой рассматривались вопросы организации образовательного процесса с детьми по изучению правил безопасного поведения на дорогах, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции СО.

Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Самарской области