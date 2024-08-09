В выходные дни сотрудники ГАИ Самарской губернии проведут широкомасштабные рейдовые мероприятия

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С 9 по 11 августа на автомобильных дорогах Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные рейдовые мероприятия.

В ходе мероприятий госавтоинспекторы особое внимание уделят предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Региональная Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах, не подвергайте опасности свою жизнь и жизни окружающих.

Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом по телефону 112.

Фото: пресс-служба ГАИ СО