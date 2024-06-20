На дорогах Самарской области проходят рейды «Дорожного пристава»

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Сотрудники ГУФССП России по Самарской области и автоинспекторы регионального ГИБДД продолжают проводить совместные мероприятия на дорогах Самарской области.

На дорогах региона продолжает работу аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который определяет по госномерам принадлежащие должникам автомобили в потоке машин. Так, в ходе одного из рейдов был обнаружен автомобиль неплательщика по алиментам. Задолженность мужчины составила свыше 1 миллиона рублей. Автомобиль был изъят и отправлен на специализированную стоянку. Однако, не желая расставаться с имуществом, мужчина полностью погасил имеющуюся задолженность.

Всего с начала года в рамках мероприятий с применением «Дорожного пристава» взыскано почти 4,8 миллиона рублей и арестовано 63 автомобиля должников на общую сумму 32 миллиона рублей. При этом большинство владельцев транспортных средств, имеющих задолженности, оказались должниками по налогам.

«К сожалению, как показывает практика, не все должники готовы добровольно погашать имеющиеся задолженности. «Дорожный пристав» помогает судебным приставам в поиске неплательщиков, позволяет напомнить водителям о долгах и необходимости их погашения. У тех, кто не желает самостоятельно исполнять свои финансовые обязательства, транспортное средство арестовывается и отправляется на реализацию, а вырученные средства идут на погашение имеющихся задолженностей. При этом, чаще всего, владельцы транспортных средств не желают расставаться со своим имуществом и производят оплату на месте», – комментирует начальник Отдела организации исполнительного розыска и реализации имущества должников Евгения Котова.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области