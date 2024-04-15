Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов осмотрел площадку под строительство кампуса в Самаре

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Самару с рабочим визитом посетил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов. Вместе с заместителем председателя Правительства Самарской области Александром Фетисовым, а также разработчиками проекта он побывал в ряде вузов региона и осмотрел площадку под строительство кампуса в столице региона.

Напомним, строительство межвузовских кампусов ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Регион получил право реализации проекта кампуса благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект межвузовского кампуса Самарской области разрабатывался под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.

Первой точкой в программе визита Айрата Гатиятова стал Самарский государственный технический университет. Делегация осмотрела комплекс из трёх зданий на улице Антонова-Овсеенко, 55 в Самаре, которые вуз намерен превратить в современное общежитие на 700 мест для студентов и преподавателей.

Когда-то помещения общей площадью 8490 квадратных метров принадлежали Высшей школе приватизации и предпринимательства. В настоящее время они находятся в федеральной собственности и требуют серьёзного капитального ремонта. Половину предстоящих расходов университет готов взять на себя.

«Считаю, что здесь необходимо провести масштабную работу по капитальному ремонту зданий и благоустройству территории, – сказал заместитель Министра. – Главное – создать комфортные условия для студентов и преподавателей».

Он пообещал оказать содействие в решении вопроса о передаче зданий в оперативное управление вуза и развитии перспективного проекта.

Затем заместитель Министра ознакомился с инфраструктурой Самарского университета им. Королёва, в том числе учебными корпусами, построенными в 60-е годы прошлого века, а также с новыми образовательными и научными пространствами – Передовой инженерной аэрокосмической школой, Технологическим центром аддитивного производства и Центром беспилотных авиационных систем.

В Самарском университете одним из первых в стране был создан центр компетенций в области БПЛА. На базе Центра беспилотных систем вуза организовано производство малоразмерных беспилотников. Только в 2023 году было произведено более 1000 аппаратов. Здесь же занимаются подготовкой профильных специалистов – от обучения управлению и эксплуатации беспилотников до вопросов проектирования, производства и ремонта БПЛА.

Замглавы Минобрнауки России Айрат Гатиятов напомнил, что по решению главы государства в России в ближайшие шесть лет будет отремонтировано не менее 800 вузовских общежитий.

По итогам рабочей встречи было принято решение о том, что Самарский университет подготовит заявку на капитальный ремонт общежитий за счет средств федерального бюджета.

Далее участники делегации посетили площадку, где будет строиться межвузовский кампус. На территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена», планируют разместить гостиничный комплекс для студентов и преподавателей и учебно-лабораторный корпус.

Главный архитектор проекта Антон Яр-Скрябин и генеральный директор компании-концессионера Алиса Денисова представили проект кампуса, доработанный по рекомендациям Минобрнауки и ППК «Единый заказчик». «Основные изменения связаны с оптимизацией планировочных решений при реализации проекта первой очереди, все эти решения направлены на бюджетную эффективность проекта, приводят к не удорожанию расходов как регионального, так и федерального бюджетов. В этом плане мы максимально горячо поддержали отработку замечаний. И вот за такое короткое время, всего за месяц, всё было сделано», – пояснила исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ РФ, генеральный директор ООО «ПроШкола» – управляющей организации ООО «ПроКампус-1» Алиса Денисова.

Ход проведения проектировочных работ обсудили на заседании регионального штаба по реализации проекта, которое прошло на территории стадиона «Солидарность Самара Арена». «Для нас главным приоритетом при разработке было сохранение облика объекта и его функциональности. В составе района у нас предусмотрены достаточно большие площади. Будет больше перемещений между разными частями. Это добавляет уюта району», – рассказал главный архитектор проекта (ООО «Архитектурное бюро «Студия 44») Антон Яр-Скрябин.

«В этом году мы должны закончить проектирование, в следующем году планируем начать строительство. С учетом опыта, который у нас есть, это реализуемая задача. Сегодня мы детально обсудили расположение учебных аудиторий, каждой лаборатории. Новый кампус будет оснащен по всем федеральным стандартам.

Уникальность кампуса в Самаре – в развитии нового ядра города, здесь ребята будут жить в общежитиях, в ближайшем их доступе будут учебные корпуса и места досуга, спортивные площадки. Также здесь будет находиться технопарк, где будут нужны новые специалисты. Одновременно строительство кампуса будет развивать и жилую застройку», – отметил Айрат Гатиятов.

Свои заявки на размещение площадей в рамках кампуса уже подали Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный университет путей сообщения. Дополнительно предусмотрены площади для технопарка «Жигулевская долина», а также партнеров проекта.

«Спасибо большое за внимание к Самарской области и к системе высшего образования региона. Задача по строительству кампуса действительно очень масштабная. И уверен, что мы с ней справимся. Нам необходимо использовать преимущества данной площадки, чтобы это стало точкой притяжения молодых учёных. Кампус будет местом, где можно заниматься спортом, жить, реализовать общественные молодежные инициативы. Это даст возможность развиваться новой территории», – подчеркнул Александр Фетисов.

Согласно графику проектирования объектов кампуса на первом этапе работа ведется над жилыми объектами, на втором этапе – проектируются научно-образовательные корпуса. Положительные заключения Главгосэкспертизы планируется получить до конца 2024 года.

Фото предоставлено «Волжской коммуной»