Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн

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На региональном портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.samregion.ru министерством цифрового развития и связи Самарской области совместно с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области был создан сервис бронирования детских путевок в летние загородные оздоровительные лагеря. Услуга полностью переведена в цифровой формат, без необходимости посещения центров социального обслуживания населения.

Ранее процесс бронирования детских путёвок на сайте suprema63.ru не предполагал онлайн-оплаты части стоимости путёвки и не исключал личного посещения центров социального обслуживания населения для предоставления документов. Теперь платформа стала более удобной и простой в использовании.

Учитывая массовый характер услуги и её социальную значимость для населения Самарской области, по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева был проведен полный реинжиниринг существующих процессов предоставления услуги и полный перевод в цифровой формат.

«1 апреля, зайдя на РПГУ, родители могут увидеть полную информацию по датам бронирования, а также ознакомиться со всей информаций по лагерям (все контактные данные, описание лагеря, фото, стоимость путевки, вид лагеря: оздоровительный или санаторный). С 7 апреля откроется возможность заполнения черновика заявления, можно будет выбрать лагерь и дату заезда и приложить к заявлению медицинскую справку (в случае выбора санаторных лагерей). Далее, 25 апреля в 9.00 на портале станет доступна кнопка «Забронировать» и возможность отправить заполненный черновик заявления», - рассказал и.о. директора ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков.

В день бронирования путевок на региональном портале законный представитель отправляет электронное заявление, после его проверки министерством социально-демографической и семейной политики в личный кабинет придет уведомление о бронировании путевки. Далее в течение 3 рабочих дней заявителю необходимо оплатить родительский взнос на региональном портале.