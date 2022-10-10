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За выходные в Самарской области задержали 77 пьяных водителей

10 октября 2022 10:22
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За выходные в Самарской области задержали 77 пьяных водителей

В ходе рейдовых мероприятий с 07 по 09 октября 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 07 по 09 октября. 

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За три дня рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 77 водитель за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 13 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За период рейда полицейскими выявлено порядка 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

От пристального внимания полицейских оказались и иные правонарушения: так, более 263 автомобилиста проигнорировали использование ремней безопасности, почти в 92 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 170 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 181 раз.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 306 водителей. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.

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