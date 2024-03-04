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«За родное – за своё»: акция, посвящённая интересным фактам, истории и развитию региона набирает обороты

4 марта 2024 17:33
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Более 10 лекций уже записаны и доступны для участников проекта.

За три недели с момента запуска уникального самарского общественно-просветительского проекта «За родное – за своё» к нему присоединились кандидаты и доктора исторических наук, доценты и преподаватели ведущих вузов региона, а также журналисты, архитекторы, деятели культуры. 10 лекций уже записаны для проекта, а также готовится к выходу в эфир цикл спик-шоу на радио и губернском телевидении.  

Напомним, общественно-просветительская акция «За родное – за своё» призвана пробудить интерес у жителей региона к истории родного края, актуализировать знания о достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости и символике Самарского региона, содействовать развитию гражданского общества и социальной ответственности каждого жителя. Проведение акции приурочено к 175-летию со дня основания Самарской области, которое будет отмечаться в январе 2026 года.

Партнёром общественно-просветительской акции «За родное – за своё» выступил филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». Ресурсы общества в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124,  https://vk.com/znanie_samgtu) стали основными площадками проведения просветительских мероприятий акции. Все лекции доступны для просмотра по хэштегам: #ЗаРодноеЗаСвоё, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвоё, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвоё.

С 14 февраля в рамках проекта уже прозвучали ответы на многие вопросы из жизни Самарской области: в честь кого в Самаре названы улицы Аминева, Георгия Ратнера и Академика Солдатова? С чего началась история Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина? Где в Самаре расположена стела, на которой нанесены строки из Указа Николая I об образовании Самарской губернии? Почему Куйбышев стал «запасной столицей»? Какие тайны скрывают фасады старинных особняков, и кто живет в памятниках архитектуры, а также многие другие факты из жизни Самарской губернии. 

Новая лекция «Основание и начальная история Самары» доктора исторических наук, профессора кафедры российской истории Самарского университета Эдуарда Лейбовича Дубмана уже опубликована доступна для просмотра: Rutube: https://rutube.ru/video/private/1d8cb11fae04d9de7e2e6579c97b69cb/?p=fe6c3jKjV8zP1ArWYi38ug, ВКонтакте:  https://vk.com/video-69812_456240037. Сколько городов на Волге построил князь Засекин? Можно ли «удревнить» Самару и в чём для историков заключается сложность в изучении истории Самарской губернии? Ответы на эти и многие другие вопросы в лекции профессора, подготовленной специально для самарского областного общественно-просветительского проекта «За родное – за своё»!

Смотрите, восхищайтесь, удивляйтесь многогранности Самарской области вместе с общественно-просветительским проектом «За родное – за своё», а 15, 16 и 17 марта 2024 года применяйте полученные знания, участвуя в викторине «За родное – за своё». Призовой фонд викторины: 5 автомобилей «Лада», поездки в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ, туры выходного дня по Самарской области и туристические наборы, состоящие из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки. Шанс выиграть есть у каждого!

Организаторами и партнёрами акции являются Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области», Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области, Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской области», филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Самарской области.

Присоединяйтесь к общественно-просветительской акции «За родное – за своё» в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» во «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124,  https://vk.com/znanie_samgtu), следите за новостями акции «За родное – за своё», принимайте участие в викторине и выигрывайте призы.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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