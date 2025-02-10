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За прошедшую неделю подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 75 пожаров

10 февраля 2025 19:03
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Погибли, к сожалению, 3 человека. Спасены 27 человек.

За период со 3 по 10 февраля на территории Самарской области произошло 75 техногенных пожаров, на которых погибли, к сожалению, 3 человека. Спасены 27 человек.

Пожары с гибелью людей произошли в Кошкинском, Большечерниговском и Большеглушицком районах.

Основными их причинами стали аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

7 февраля подразделения МЧС России выезжали на пожар, произошедший на проспекте Кирова в Самаре.

На месте вызова горели домашние вещи в квартире на 5 этаже.

Пожар был ликвидирован на площади 40 кв.м.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Подразделениями МЧС из дома были эвакуированы 28 человек. Спасены 12 человек.

В этот же день пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар, произошедший на улице Победы в Тольятти.

На 4 этаже многоквартирного дома горела мебель в общем коридоре.

Пожар ликвидировали на площади 45 кв. м. Пострадала женщина 1970 года рождения.

В целях безопасности огнеборцами МЧС России из здания были эвакуированы 36 человек. Еще 11 человек спасены.

Предварительная причина пожара – поджог.

8 февраля на улице Механизаторов в Тольятти горели домашние вещи в квартире многоквартирного дома на 5 этаже.

Пожар был ликвидирован на площади 12 кв.м.

В результате пожара пострадали женщины 1926 и 1951 г.р.

В целях безопасности из дома подразделениями МЧС России были эвакуированы 10 человек.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.

На водных объектах региона происшествий не зарегистрировано.

Инспекторы Центра ГИМС продолжают проводить профилактическую работу и информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

За указанный период произошло 4 случая отравления угарным газом в Кировском и Промышленном районах городского округа Самара и городском округе Сызрань.

В результате происшествий погибли 2 человека, пострадали 3 человека, в том числе 1 ребенок. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения области.

Предварительными причинами несчастных случаев стали - нарушение правил эксплуатации газового оборудования и неисправность вытяжной системы.

Уважаемые жители Самарской области! Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, печей, газового и электрооборудования.

Не перегружайте электросеть;

установку и обслуживание проводки доверяйте только профессионалам;

не курите в постели, особенно в уставшем состоянии, и в алкогольном опьянении;

используйте исправное газовое и электрооборудование;

приобретите огнетушитель;

установите в жилье пожарный извещатель.

позаботьтесь о хорошей вентиляции;

При запахе газа немедленно вызывайте газовую службу по телефонам «04» или «104», или по единому телефону вызова экстренных служб – «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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