За прошедшую неделю подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 75 пожаров

За период со 3 по 10 февраля на территории Самарской области произошло 75 техногенных пожаров, на которых погибли, к сожалению, 3 человека. Спасены 27 человек.
Пожары с гибелью людей произошли в Кошкинском, Большечерниговском и Большеглушицком районах.
Основными их причинами стали аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
7 февраля подразделения МЧС России выезжали на пожар, произошедший на проспекте Кирова в Самаре.
На месте вызова горели домашние вещи в квартире на 5 этаже.
Пожар был ликвидирован на площади 40 кв.м.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Подразделениями МЧС из дома были эвакуированы 28 человек. Спасены 12 человек.
В этот же день пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар, произошедший на улице Победы в Тольятти.
На 4 этаже многоквартирного дома горела мебель в общем коридоре.
Пожар ликвидировали на площади 45 кв. м. Пострадала женщина 1970 года рождения.
В целях безопасности огнеборцами МЧС России из здания были эвакуированы 36 человек. Еще 11 человек спасены.
Предварительная причина пожара – поджог.
8 февраля на улице Механизаторов в Тольятти горели домашние вещи в квартире многоквартирного дома на 5 этаже.
Пожар был ликвидирован на площади 12 кв.м.
В результате пожара пострадали женщины 1926 и 1951 г.р.
В целях безопасности из дома подразделениями МЧС России были эвакуированы 10 человек.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.
На водных объектах региона происшествий не зарегистрировано.
Инспекторы Центра ГИМС продолжают проводить профилактическую работу и информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период.
За указанный период произошло 4 случая отравления угарным газом в Кировском и Промышленном районах городского округа Самара и городском округе Сызрань.
В результате происшествий погибли 2 человека, пострадали 3 человека, в том числе 1 ребенок. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения области.
Предварительными причинами несчастных случаев стали - нарушение правил эксплуатации газового оборудования и неисправность вытяжной системы.
Уважаемые жители Самарской области! Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, печей, газового и электрооборудования.
Не перегружайте электросеть;
установку и обслуживание проводки доверяйте только профессионалам;
не курите в постели, особенно в уставшем состоянии, и в алкогольном опьянении;
используйте исправное газовое и электрооборудование;
приобретите огнетушитель;
установите в жилье пожарный извещатель.
позаботьтесь о хорошей вентиляции;
При запахе газа немедленно вызывайте газовую службу по телефонам «04» или «104», или по единому телефону вызова экстренных служб – «112».
Фото: ГУ МЧС СО