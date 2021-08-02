За прошедшие выходные спасатели региона выезжали на ликвидацию 50 техногенных пожаров

51

Пяти пожарам был присвоен повышенный ранг сложности – «1 БИС». Всего за прошедшие выходные противопожарные подразделения привлекались на тушение 50 пожаров.

Погибших нет. Пострадало 3 человека.

Всего для ликвидации произошедших пожаров в минувшие выходные было задействовано 111 единиц специальной пожарной техники и 395 человек личного состава.

Пожары, на которых пострадали люди, произошли в Самаре, Кинеле и Богатовском районе.

На территории области за выходные зарегистрировано 26 природных пожаров, произошедших в результате палов травы, на общей площади более 1,2 Га.

За пал травы, особенно в период особого противопожарного режима, действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, в результате которой на виновных лиц, в зависимости от категории, налагается штраф.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01». От времени поступления информации о пожаре может зависеть жизнь человека.

Фото: пресс-служба облМЧС