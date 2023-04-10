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За последний год в подразделения Ставропольской больницы пришли 14 новых сотрудников

10 апреля 2023 20:53
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Они участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Подъемные, предоставление жилья, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: меры поддержки помогают привлекать медработников в Ставропольский район.

За последний год в подразделения Ставропольской больницы пришли 14 новых сотрудников — участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Специалисты ведут прием в подразделениях больницы в поселке Луначарский, селах Узюково, Подстепки, Выселки, Тимофеевка и Ягодное.

 Медицинская сестра Оксана Видякина трудоустроилась в фельдшерско-акушерский пункт села Ягодное.

 «Здесь уклад жизни совершенно другой. Благоприятная атмосфера, чистый воздух — все это очень полезно для здоровья, — делится впечатлениями Оксана Владимировна. — Я работаю с огромным удовольствием. Поддержкой для нашей семьи стала компенсационная выплата по программе — 750 тысяч рублей. Планируем направить ее на покупку недвижимости».

В подразделении получают медицинскую помощь более 1300 жителей села.

«У нас развит патронаж: выезжаем к маломобильным пациентам, на дому берем биоматериал для анализа, делаем прививки, проводим ЭКГ-исследования в рамках диспансерного наблюдения. При необходимости оказываем экстренную и неотложную помощь», — рассказала медицинская сестра.

Как отмечает главный врач центральной районной больницы Лилия Малкина, привлекать специалистов в подразделения помогают меры социальной поддержки.

 «В октябре была принята новая муниципальная программа, и теперь мы можем полностью компенсировать новым сотрудникам расходы на аренду жилья. Недавно администрация района выделила квартиру семье молодых специалистов — гинеколога и педиатра. Также выделяются земельные участки врачам общей практики, которые принимают решение остаться в сельской местности, — рассказала Лилия Геннадьевна. — Семьям с маленькими детьми помогаем определить ребенка в дошкольное учреждение. По нацпроекту "Здравоохранение" комплексно улучшаются условия труда — в наших подразделениях проводится ремонт, обновляется парк медицинской техники, возводятся новые объекты инфраструктуры».

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Меры поддержки, наставничество, обновление медицинской инфраструктуры региона помогают привлекать специалистов в систему здравоохранения. При поддержке Главы региона Дмитрия Азарова ведется комплексная работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения квалифицированных кадров в медицинские организации.

Медработники из других регионов России и стран, выпускники вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплату в размере 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей — врачей общей практики и врачей-специалистов в составе бригад скорой помощи — установлен повышенный размер выплаты — 300 000 рублей.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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