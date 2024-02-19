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За несколько дней до 23 Февраля растут траты россиян на алкоголь, косметику и электронику

19 февраля 2024 11:49
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За несколько дней до 23 Февраля растут траты россиян на алкоголь, косметику и электронику

Тинькофф Журнал в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провел исследование и выяснил, сколько россияне тратят на подарки к гендерным праздникам. Полная статистика доступна на сайте Тинькофф Журнала.

Для расчетов были взяты обезличенные данные клиентов Тинькофф Банка и проанализированы их расходы по семи категориям магазинов в периоды с 16 по 25 февраля и с 3 по 12 марта.

Основные выводы

  • За несколько дней до 23 Февраля растут траты россиян на алкоголь, косметику и электронику. Сокращаются в эти дни расходы в категориях «Стройматериалы» и «Товары для дома и ремонта».

  • Накануне 8 Марта больше всего растут траты на цветы, ювелирные украшения и косметику. Траты в магазинах одежды и обуви, электроники и техники примерно на 25% больше, чем в обычный день.

  • К 23 Февраля россияне покупают на 8% больше алкоголя, чем к 8 Марта. На 8 Марта — примерно в полтора раза больше косметики и ювелирных украшений, а также на 23% больше одежды и обуви.

  • В сумме 8 Марта обходится примерно на 30% дороже, чем 23 Февраля.

Сколько тратят на 23 Февраля

По данным аналитиков проекта Tinkoff Data, накануне Дня защитника Отечества больше всего растут траты на алкоголь — на 43% (траты 22—23 февраля по сравнению со средними ежедневными тратами до и после праздников), косметику — на 31%, а также электронику и технику — на 21%. На 15% растут траты в магазинах ювелирных изделий, одежды и обуви — это примерно на уровне обычных выходных дней.

В категориях «Товары для дома и ремонта» и «Стройматериалы» траты меньше, чем в обычные дни.

Сколько тратят на 8 Марта

Максимальные траты обычно в сам Международный женский день и за день до него — 7 и 8 марта. Больше всего растут расходы на цветы — в 8,2 раза (траты 7—8 марта по сравнению со средними ежедневными тратами до и после праздников), ювелирные украшения — в 2,5 раза, косметику — в 1,9 раза.

Траты в магазинах одежды и обуви, электроники и техники примерно на 25% больше, чем в обычный день, пик также в сам праздник, 8 марта.

Общие траты в салонах красоты за праздничную неделю не сильно отличаются от обычных. Но за несколько дней до праздника они достигают пика, а 8 марта резко уменьшаются: вероятно, женщины готовятся к празднику, а в день торжества отдыхают.

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