за неделю органы власти Самарской области ответили на 5 тысяч сообщений из социальных сетей

81

С 14 по 20 февраля 2022 года органы власти Самарской области взяли в работу 4929 сообщений в соцсетях. ТОП-5 тем, о которых писали жители региона:

• Дороги

• Благоустройство

• ЖКХ

• Здравоохранение

• Мусор/Свалки/ДГХ



Важно отметить, что количество жалоб на уборку снега на этой неделе снизилось в 5 раз по сравнению с началом февраля. А вот замечаний по поводу неубранных крыш наоборот стало больше.

427 сообщений с жалобами на снег и наледь на крыше зафиксировал ЦУР Самарской области в соцсетях за февраль этого года. Так, жители Новокуйбышевска привлекли внимание к своей проблеме, сделав посты в городских сообществах: «На ул. Островского 14а, 4й подъезд, 5й этаж, кв. 77 рушится балконная рама под тяжестью снега. Если ни на кого из людей и машин не свалятся стекла и доски - то хорошо. Хотя можно и предупредить последствия. В данной квартире никто не проживает, хозяевам плевать на сложившуюся аварийную ситуацию». Управляющая компания оперативно демонтировала опасную конструкцию.

Жители Самары также сообщают о проблемных адресах: «Сосульки с 102 дома по ул. Победы когда будут сбивать? У нас доросла одна уже до конца окна 4 этажа, под окнами ходят люди».

«Куйбышева 101, над жилым подъездом висит глыба снега с сосульками, со среды звоним в ЖЭУ 2, обещают каждый день, по-прежнему всё висит над входом в подъезд и становится больше! Ходить страшно!!!»

«Урицкого 9, не чистили крышу ни разу за зиму, сейчас на лестницу в подъезды свисает огромная глыба снега. Невозможно выйти на улицу с ребёнком, это просто небезопасно!»



Подобные сообщения ЦУР Самарской области передаёт в Государственную жилищную инспекцию. Инспекторы выходят с проверкой на место. В большинстве случаев после таких визитов управляющие компании быстро реагируют на жалобы – кровли оперативно расчищают.

Руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова отметила, что взаимодействие с ЦУР помогает ведомству оперативно отслеживать проблемные адреса.

«Мы получаем сигналы, как из Центра управления регионом через социальные сети, так и через систему ГИС ЖКХ. Все сообщения берутся в работу, всего с начала февраля более 1,5 тысяч адресов проверили инспекторы ГЖИ, заведено порядка 300 административных производств», - отметила Виктория Каткова.

На этой неделе ЦУР Самарской области отслеживал и отработку сообщений, поступивших в адрес органов власти в соцсетях во время рабочей встречи губернатора Дмитрия Азарова с активом многоквартирных домов и руководством управляющих компаний. Всего поступило более 600 обращений. Большинство из них – о ненадлежащей работе УК. Были жалобы на работу лифтов и уборку снега. В числе самых активных муниципалитетов – Самара, Сызрань и Тольятти.

За неделю органы власти региона взяли в работу 177 жалоб в адрес УК.

«А что делать с безалаберным ТСЖ, которое вроде «выбрали» мы, но на самом деле большинство жителей против. Уже второй год ТСЖ приём не ведёт, достучаться нет никакой возможности и провести перевыборы тоже. Замкнутый круг».

«Нет никакой отчетности у УК перед жителями. Собирают взносы ежемесячно. Попросишь сделать ремонт, у них денег нет. На что потратили? Где отчетность?»

«Здравствуйте, какой год не можем уйти от управляющей компании! Будьте любезны, проведите проверку, УК подделывает подписи собственников».

Специалисты ГЖИ и муниципалитетов консультируют граждан в социальных сетях по поводу того, как лучше строить отношения с управляющими организациями, чтобы и крыши чистили вовремя, и подъезды ремонтировали.

ЦУР собрал ответы на популярные вопросы на тему взаимодействия жителей с управляющими организациями.

• Вопросы текущего ремонта обсуждаются на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, также управляющие организации обязаны предоставить отчет о состоянии лицевого счета МКД по письменному заявлению любого собственника жилья.

• По вопросу подделки протоколов общего собрания жильцов необходимо обратиться в полицию. Государственная жилищная инспекция не наделена полномочиями по проверке подлинности подписей. Решение ОСС также может быть оспорено в судебном порядке.

• По вопросу ненадлежащего качества работы УК можно обратиться в ГЖИ Самарской области с авторизованным заявлением Почтой России по адресу: 443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, 123 или через ГИС ЖКХ с применением ЕСИА: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main (https://dom.gosuslugi.ru/)

• Причиной для смены управляющий компании может стать невыполнение коммунальных услуг, предоставление некачественного сервиса и завышенные тарифы:

- не выполняет правила аварийно-технического обслуживания;

- не обеспечивает систематическую уборку подъездов, лестниц и придомовых участков;

- не заменяет вовремя электрические лампочки и все важные коммуникации;

- не чинит своевременно лифты, трубы и крыши;

- некачественно проводит ремонт общественных зон;

- не реагирует на жалобы собственников жилья;

- завышает стоимость проведенных работ.



Жильцы могут расторгнуть договор с управляющей компанией, руководствуясь решением общего собрания собственников жилья. Для этого нужно в течение пяти рабочих дней направить уведомление о решении расторгнуть договор с приложением копии такого решения в управляющую организацию и в орган государственного жилищного надзора (ГЖИ).

Чтобы процесс смены УК не затягивался, лучше собрать доказательства некачественной работы. Здесь многое будет зависеть от активной жизненной позиции жителей и старшего по дому.



Аргументами плохого качества предоставляемых услуг могут быть:

- частные или коллективные претензии собственников;

- документально зафиксированные (при участии инициативной группы и представителей УК) данные о плохом состоянии коммуникаций дома или подъезда;

- выписка из аварийно-диспетчерской службы о количестве зарегистрированных заявок;

- фотографии и видеосъемка;

- результаты анализов независимых экспертиз;

- копии результатов проверок сотрудниками жилищной инспекции по жалобам граждан.

При подборе новой управляющей организации собственники могут воспользоваться рейтингом управляющих компаний, который формируется на основании количества зафиксированных нарушений по управлению и эксплуатации жилищного фонда. Данный рейтинг находится в свободном доступе на официальном сайте ГЖИ.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР63: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте «Госуслуги» или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.