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За нарушения законодательства в области оборота оружия в регионе изъято 866 единиц гражданского оружия

18 октября 2023 11:02
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За нарушения законодательства в области оборота оружия в регионе изъято 866 единиц гражданского оружия

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области подвел итоги работы за 9 месяцев 2023 года. В задачи ЦЛРР входит государственный контроль над владельцами гражданского оружия, частными охранными организациями и охранниками, частными детективами и юридическими лицами с особыми уставными задачами. В общей сложности на учете в ЦЛРР стоит более 133 тысяч единиц оружия.

За 9 месяцев 2023 года сотрудники Росгвардии рассмотрели более 34 тысяч заявлений от граждан и представителей юридических лиц на получение государственных услуг в сфере оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности. Свыше 97% из них поступило в электронном виде.

Совместно с участковыми уполномоченными полиции росгвардейцы провели порядка 16 тысяч проверок владельцев оружия. Проведено почти 500 проверок соблюдения правил оборота служебного оружия юридическими лицами с особыми уставными задачами (частные охранные организации, подразделения ведомственной охраны и др.) и более 280 проверок соблюдения законодательства о частной охранной и детективной деятельности.

По результатам всех проведенных проверок сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области составили свыше 2000 протоколов об административных правонарушениях. За нарушения законодательства в области оборота оружия изъято 866 единиц гражданского оружия.

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