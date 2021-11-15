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За минувшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено более 2600 нарушений ПДД

15 ноября 2021 14:19
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В состоянии опьянения допустили управление транспортом 64 водителя.

В ходе рейдовых мероприятий с 12 по 14 ноября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2600 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 64 водителя.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 19 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 208 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, один житель Самарской области не привел автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельца составлен административный материал, предусмотренный ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 120 часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий задержано 54 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировал использование ремней безопасности 251 водитель.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 246 правонарушений со стороны пешеходов и 201 - со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: ГИБДД

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