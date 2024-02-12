За дебош на приеме у судебных приставов житель Новокуйбышевска привлечен к ответственности

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Придя на прием к судебным приставам, житель Новокуйбышевска отказался предъявить паспорт судебному приставу-исполнителю для установления личности. В ответ на требование сотрудника Службы мужчина начал нецензурно выражаться, а также угрожать физической расправой после окончания рабочего времени. На требования со стороны судебных приставов по ОУПДС прекратить противоправные действия, а также предупреждения о применении физической силы, специальных средств и административной ответственности мужчина не реагировал.

В связи с тем, что посетитель вел себя агрессивно и не собирался успокаиваться, сотрудниками Службы в отношении него был применен болевой прием и надеты наручники. На дебошира составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов», а сам он передан сотрудникам Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области