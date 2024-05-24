Юныe спасатели соревновались в Тольятти

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Спасатель – это профессия для людей сильных духом, с железной волей и крепкими нервами. Про профессию спасателя в народе говорят, что это «профессия с характером». Цель спасателей – спасти и сохранить. Этого открытого, смелого, гуманного, простого и благородного девиза люди данной профессии придерживаются всю свою жизнь.

Прошедшие на днях в г. Тольятти соревнования «Юный спасатель - 2024» еще раз показали, что среди современной молодежи есть множество юношей и девушек, мечтающих стать настоящими спасателями и успешно делающих для этого практические шаги.

Восемь команд-участниц состязались между собой в девяти этапах, среди которых были такие как: «Комбинированная пожарная эстафета», «Проведение поисково-спасательных работ на акватории», «Подача сигналов бедствия и ведение радиообмена», «Вязка спасательных узлов», «Проверка знаний по антитеррору». Кроме этого, ребятам надо было продемонстрировать знание алгоритмов оказания первой помощи пострадавшим, пробежать кросс на 1 км, преодолеть навесную переправу с транспортировкой условного пострадавшего с использованием альпинистского снаряжения.

Наилучший результат соревнований показала команда школы № 75, 2 место завоевала команда школы № 91, и третье место досталось команде лицея № 6.

По завершении состязаний прошла торжественная церемония награждения. В напутственном слове сотрудники МЧС России поблагодарили ребят за их старание, пожелав успехов в учебе и в достижении поставленных целей, а также выразили желание видеть будущих спасателей в своих рядах.

Отметим, что соревнования «Юный спасатель» проводятся в г. Тольятти ежегодно, став уже доброй традицией, призванной проводить работу по патриотическому воспитанию, профессиональной ориентации молодежи, и популяризации профессии пожарного-спасателя. Многие юноши и девушки участвуют в них на протяжении нескольких лет, из года в год радуя сотрудников МЧС России своим неугасающим желанием служить Родине, став лучшими спасателями. Возможно, на сегодняшних фотоснимках запечатлены будущие герои, которых по прошествии лет будет знать вся наша огромная страна, а их имена будут изучать в учебниках новые поколения будущих пожарных и спасателей.