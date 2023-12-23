Юные кадеты МЧС СО учились надевать боевку пожарного и вязать спасательные узлы

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Для того, чтобы спасти чью-либо жизнь, настоящему огнеборцу мало одних лишь приемов оказания первой помощи, необходимо также понимать и знать физику происходящих при пожаре процессов, а также уметь применять специальные приемы спасения. Нередко при тушении пожаров сотрудникам МЧС России приходится прибегать к использованию спасательной веревки, чтобы, например, осуществить спуск пострадавшего из окна многоквартирного жилого здания, или же воспользоваться ею в целях самоспасения.

Хорошо зная и понимая это, 22 декабря сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда впервые провели с учащимися кадетского пожарно-спасательного класса школы № 69 занятие по пожарно-строевой подготовке на тему: «Отработка упражнений по профессиональной подготовке по надеванию боевой одежды пожарного и вязке спасательных узлов».

Как и всегда, занятие получилось познавательным и увлекательным. Кадеты узнали о существовании опасных факторов пожара, а также о средствах и способах защиты от них. Также будущие пожарные узнали о назначении спасательных веревок и узлов, изучили и практически отработали на зачет вязку четырех основных узлов: «Восьмёрка», «Карабинная удавка», «Стремя» и «УИАА». Вязка данных узлов является тем необходимым минимумом, которым должен обладать каждый пожарный-спасатель, и сегодня с этой задачей успешно справились кадеты, быстро усвоившие эти несложные и доступные приемы, чем откровенно порадовали своих наставников.

Во второй части занятия ребята получили практические навыки по надеванию боевой одежды и снаряжения пожарного. Прежде учащиеся кадетского класса не сталкивались с такой задачей, поэтому сегодня каждый из них сделал по две попытки: на правильность, и на скорость. В качестве приятного бонуса каждый ученик получил памятную фотографию в боёвке на фоне пожарной техники 11 пожарно-спасательной части, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО