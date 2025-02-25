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Юные экскурсоводы Самары провели первую экскурсию в рамках проекта «Дети детям»

25 февраля 2025 10:24
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Юные экскурсоводы Самары провели первую экскурсию в рамках проекта «Дети детям»

24 февраля 2025 года в Самаре состоялась первая экскурсия в рамках уникального проекта «Дети детям», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Проект организован министерством туризма Самарской области совместно с туроператорской компанией «Лаванда» и Детским советом по туризму Самарской области. Первыми участниками экскурсии стали ребята из Движения Первых.

В рамках мероприятия был представлен исторический проект «Сыны Отечества», посвященный выдающемуся самарскому деятелю Петру Алабину. Юные экскурсоводы рассказали о жизни и деятельности Петра Владимировича, показали памятные места города, связанные с его именем, а также познакомили участников с историей знаменитого Самарского знамени. Экскурсия завершилась посещением Иверского женского монастыря, где ребята смогли увидеть знамя своими глазами.

«Дети детям» – это уникальный проект, в рамках которого дети проводят экскурсии для своих сверстников. Одни ребята становятся экскурсоводами, другие – экскурсантами. Это не только возможность узнать больше о родном крае, но и ценный опыт общения и обмена знаниями. Дети-экскурсанты погружаются в историю, а юные экскурсоводы развивают навыки публичных выступлений и углубляют свои знания», – отметила директор туроператорской компании – партнера проекта Юлия Луговая.

Отметим, что развитие детского туризма в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года определено в качестве стратегической задачи и является составляющей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Детский туризм в Самарской области развивается, предлагая школьникам возможности для культурного, интеллектуального, экологического роста. В рамках программы социально-экономического развития региона на 2024-2029 годы, представленной Губернатором Вячеславом Федорищевым, особое внимание уделяется повышению качества туристических услуг, организации мероприятий культурно-туристического содержания, а также ранней профориентации школьников. Проект «Дети детям» является не просто увлекательным погружением в историю Самарского региона, но также точкой для профориентационного роста. 

Команда «Юные экскурсоводы Самары» активно занимается изучением родного края и разработкой экскурсионных маршрутов. На сегодняшний день уже реализуются несколько уникальных программ, включая банковскую экскурсию «По денежным следам Самары», пешеходный маршрут к 80-летию Победы «Куйбышев – память военных лет», а также интерактивную экскурсию-реконструкцию «Луч света в темном царстве», посвященную голоду в Поволжье в 20-х годах XX века.

«Нам все очень понравилось! Ребята такие молодцы! Мы узнали много нового о своем городе, а еще впервые побывали в Иверском монастыре и увидели Самарское знамя. Ждем с нетерпением следующих экскурсий!» - поделились своими впечатлениями участники экскурсии.

Принять участие в экскурсиях могут учащиеся 5-11 классов в сопровождении родителей или официальных представителей организованных групп. Запись осуществляется по телефону туроператорской компании-партнера проекта: 8 (846) 267-12-67.

 

Фото: Министерство туризма Самарской области

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