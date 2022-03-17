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Юнармейцы Самары увидели уникальную экспозицию военно-исторического музея ЦВО 

17 марта 2022 20:49
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Школьникам показали артефакты разных эпох, хранимые в фонде музея.

Военно-исторический музей Центрального военного округа (ЦВО) провел экскурсию по уникальным экспозиционным залам для Самарских Юнармейцев.

Школьникам показали артефакты разных эпох, хранимые в фонде музея. Самые любознательные смогли руками потрогать уникальные исторические и современные образцы Российского оружия, представленные в одном из экспозиционных залов.  Изюминкой мероприятия стало посещение экспозиции, посвященной 5-му гусарскому Александрийскому полку – легендарным «Бессмертным» гусарами. Экспозиция занимает несколько залов музея, и является одной из самых богатых коллекций посвященных военному формированию.

5-ый гусарский Александрийский Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк был сформирован в 1776 году, отличился на полях сражений и стал одним из самых известных полков русской конницы.

Видео здесь.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

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