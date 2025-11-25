Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. В автобусе находились восемь пассажиров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия.
В Красноглинском районе Самары на улице Звездной столкнулись три легковых автомобиля и автобус «ПАЗ»
26 ноября в Самаре ночью -1, -3°С, днем +1, +3°С. Ветер ночью западный, днем юго-западный 4-9 м/с.
26 ноября в регионе без осадков, до +4°С
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.
Пожар в Похвистневском районе: в селе Малое Ибряйкино горел частный дом
Свое 55-летие «Четверка» отметила грандиозным концертом. В этот день на сцену большого концертного зала вышли лучшие юные музыканты и творческие коллективы школы, выпускники и преподаватели.
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Один из автомобилей «ГАЗ Соболь» закреплен за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Бобровка, где проживает около 3 тысяч человек. Легковые автомобили Lada Granta предназначены для работы выездных бригад и оказания медпомощи на дому.
8 новых машин поступили в Кинельскую ЦРБ в текущем году
Федеральная территория Сириус впервые принимала всероссийские соревнования по парусному спорту в самом популярном детском классе яхт «Оптимист».
Спортсмены Самарской области Иван Лаздин и Евгения Огнева - призеры соревнований по парусному спорту
Он объединит представителей гостиничного бизнеса, рестораторов, туроператоров, экскурсоводов и представителей органов власти. В течение дня эксперты поделятся своими практиками и видением будущего туристического рынка. Организатором форума является админ
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
4 декабря в Самаре пройдёт десятый форум «Тур Притяжение 2025» – одно из ключевых мероприятий для специалистов туристической отрасли Поволжья.

Он объединит представителей гостиничного бизнеса, рестораторов, туроператоров, экскурсоводов и представителей органов власти. В течение дня эксперты поделятся своими практиками и видением будущего туристического рынка. Организатором форума является администрация города Самары.

Ключевые темы форума в 2025 году:
– Портрет современного туриста: как меняются предпочтения и возможности путешественников;
– Внутренний организованный туризм: текущее состояние и перспективы развития на территории Российской Федерации, в том числе городского округа Самара;
– Текущее состояние и перспективы развития индустрии гостеприимства в целом на территории РФ;
– Самостоятельный туризм в России: тренды 2026;
– Турагентский рынок: как меняется спрос, технологии и взаимоотношения с туроператорами;
– Государственная политика в области развития индустрии гостеприимства в РФ. Меры поддержки отрасли;
– Перспективы законодательного регулирования туристической отрасли: что ждет турбизнес в 2026 году. Туристический налог;
– Ключевые тренды, формирующие индустрию гостиничного бизнеса в России в 2026 году.

Форум проходит в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе Самара на 2021-2025 годы», ежегодно он объединяет более 250 участников. В честь юбилейного года участников ожидает розыгрыш призов.

Форум состоится на площадке отеля «Holiday Hall» (ул. Алексея Толстого, 99). Для участия необходима предварительная регистрация: https://ip-shmaenik.timepad.ru/event/3661129/.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

