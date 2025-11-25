Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря

119

4 декабря в Самаре пройдёт десятый форум «Тур Притяжение 2025» – одно из ключевых мероприятий для специалистов туристической отрасли Поволжья.

Он объединит представителей гостиничного бизнеса, рестораторов, туроператоров, экскурсоводов и представителей органов власти. В течение дня эксперты поделятся своими практиками и видением будущего туристического рынка. Организатором форума является администрация города Самары.



Ключевые темы форума в 2025 году:

– Портрет современного туриста: как меняются предпочтения и возможности путешественников;

– Внутренний организованный туризм: текущее состояние и перспективы развития на территории Российской Федерации, в том числе городского округа Самара;

– Текущее состояние и перспективы развития индустрии гостеприимства в целом на территории РФ;

– Самостоятельный туризм в России: тренды 2026;

– Турагентский рынок: как меняется спрос, технологии и взаимоотношения с туроператорами;

– Государственная политика в области развития индустрии гостеприимства в РФ. Меры поддержки отрасли;

– Перспективы законодательного регулирования туристической отрасли: что ждет турбизнес в 2026 году. Туристический налог;

– Ключевые тренды, формирующие индустрию гостиничного бизнеса в России в 2026 году.



Форум проходит в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе Самара на 2021-2025 годы», ежегодно он объединяет более 250 участников. В честь юбилейного года участников ожидает розыгрыш призов.



Форум состоится на площадке отеля «Holiday Hall» (ул. Алексея Толстого, 99). Для участия необходима предварительная регистрация: https://ip-shmaenik.timepad.ru/event/3661129/.

Фото: пресс-служба администрации Самары