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Яндекс обновил технологию прогноза погоды в Самаре

12 июля 2021 13:12
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Яндекс обновил технологию прогноза погоды в Самаре

Яндекс запустил Meteum 2.0 — новую технологию прогноза погоды на основе машинного обучения. Это первая в мире технология метеопрогноза, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей. В итоге краткосрочный прогноз осадков стал на 20% точнее, а значит, самарцы будут реже попадать под дождь.

Каждый день пользователи присылают больше миллиона сообщений об осадках, а иногда и больше двух миллионов. Эти данные помогли улучшить краткосрочный прогноз осадков по всей стране, а особенно на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где нет метеорологических радаров. Посмотреть краткосрочный прогноз можно на карте осадков. Она показывает, как будет развиваться ситуация в ближайшие два часа. Пользователь может взглянуть на карту и решить, когда лучше погулять с собакой или, скажем, сбегать в магазин.

Отправить сообщение об осадках самарцы могут через приложение Яндекс или Яндекс.Погода. Такие сообщения Яндекс отмечает зонтиками на карте осадков Самары. И чем больше сообщений присылают пользователи, тем надёжнее прогноз.

Прогноз погоды на неделю тоже стал точнее по сравнению с первой версией Meteum. Теперь используется не три, а пять различных моделей прогноза, в том числе своя собственная. К ним добавили также данные спутниковых снимков и радаров. Информация обрабатывается с помощью модели машинного обучения на базе CatBoost и нейронных сетей. Она позволяет учитывать не только скорость ветра, температуру воздуха и другие погодные параметры, но и дополнительные факторы — например, удалённость от водоёма или высоту солнца над горизонтом.

Теги: прогноз погоды Синоптики Яндекс

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