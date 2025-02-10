Яндекс Карты: в январе интерес жителей Самары к спортивным залам вырос на 60%

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Аналитики Яндекс Карт выяснили, как изменился интерес россиян к спортивным залам и фитнес-клубам. Сейчас на карте России отмечены 17051 организаций в этих категориях — от небольших «качалок» в жилых домах до филиалов крупных сетей. 154 из них находятся в Самаре. Аналитики изучили, как часто самарцы взаимодействовали с карточками таких организаций, а также проанализировали данные об их загруженности.

Интерес пользователей Карт из Самары к тренажерным залам резко возрастает в январе: по данным последних трех лет, в этом месяце количество поисков таких организаций вырастает примерно на 60% по сравнению со средним по году. Так произошло и в этом году: пользователи искали их в Яндекс Картах более 17 тысяч раз.

Реже всего самарцы интересуются спортзалами в апреле: в этом месяце пользователи Яндекс Карт ищут эти организации на 30% реже, чем в среднем по году. Так, в апреле 2024 года аналитики сервиса зарегистрировали всего семь тысяч таких запросов.

Привычка самарцев заниматься спортом после работы осталась прежней: согласно усредненным данным оценки алгоритма загруженности организаций за последний год, спортивные залы наиболее заполнены по будням в 18:00. Час-пик длится до 20:00.

Сейчас в Самаре на каждые 10 тысяч человек приходится примерно 1,32 спортивных залов и фитнес-центров. По данным сервиса Геоаналитика от Яндекс Карт, больше всего спортзалов приходится на Промышленный (41,4%) и Октябрьский (41,6%) районы города. Чаще всего спортивные организации располагаются около станций метро. Интерес пользователей к фитнес-услугам практически совпадает с представленностью бизнеса, однако в Ленинском и Самарском районах концентрация конкурентов не так высока.

Общий топ городов-миллионников по количеству спортивных залов на 10 тыс. человек выглядит так: