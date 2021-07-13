Взрыв в частной гостинице в Геленджике: есть погибший

63

Взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел в частной гостинице "Азария" в Геленджике, в результате погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Взрыв газа произошел в частной четырехэтажной гостинице на улице Советская. На место уже выехали экстренные службы.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что в результате происшествия в ближайших домах выбило стекла. По некоторым данным, газовый баллон взорвался около отеля. Ударной волной повредило припаркованный автомобиль. По другой версии, взрыв прогремел на одном из этажей частной гостиницы.

По данным "Интерфакса", один человек находится под завалами. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает МЧС, повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа, эвакуированы 50 человек.