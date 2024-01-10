Выставку "Россия" на ВДНХ в праздники посетили около 1 млн человек

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Почти миллион человек посетили международную выставку-форум "Россия" в период с 3 по 8 января, сообщила пресс-служба мероприятия.

"Гости познакомились со всей Россией и достижениями регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных российских артистов и приняли участие в мастер-классах", — рассказали организаторы.

Уточняется, что выставка приостанавливала работу на два дня, а 3 января вновь открылась для посетителей.

Так, с 5 по 8 января проходил фестиваль "Русская Зима". Помимо мастер-классов и игр, там состоялись выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу. Мероприятия продолжатся 11-14 января, пишет РИА Новости.