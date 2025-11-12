Выставка «Герои спорта на войне» будет работать в Самаре до конца 2025 года

131

Жители и гости Самары могут увидеть выставку «Герои спорта на войне» на площади Куйбышева.

Она была открыта в рамках Международного патриотического проекта «Парад Памяти» и посвящена спортсменам-фронтовикам – от бойцов Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции.

«Выставка «Герои спорта на войне» – это еще одна возможность ближе узнать тех, кто сражался за свободу страны 80 лет назад, и тех, кто стоит на страже ее безопасности в наши дни. В жизни каждого из них был или есть спорт, а их сила духа, дисциплина и мужество воспитаны на стадионах и в залах наших спортивных школ. Эта выставка – дань памяти, уважения и благодарности героям Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов и ветеранам СВО. Приглашаю всех жителей и гостей Самары обязательно пройти по площади Куйбышева, прочитать про достижения ребят и увидеть их портреты»,

– сказал глава города Самары Иван Носков.

На стендах экспозиции «Герои спорта на войне» представлена информация о 84 бойцах, в жизни которых всегда был или есть спорт – борьба, футбол, легкая атлетика, бокс, хоккей, спортивная гимнастика и др.