III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Выставка «Герои спорта на войне» будет работать в Самаре до конца 2025 года

12 ноября 2025 11:30
131
Жители и гости Самары могут увидеть выставку «Герои спорта на войне» на площади Куйбышева. 

Она была открыта в рамках Международного патриотического проекта «Парад Памяти» и посвящена спортсменам-фронтовикам – от бойцов Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции. 

«Выставка «Герои спорта на войне» – это еще одна возможность ближе узнать тех, кто сражался за свободу страны 80 лет назад, и тех, кто стоит на страже ее безопасности в наши дни. В жизни каждого из них был или есть спорт, а их сила духа, дисциплина и мужество воспитаны на стадионах и в залах наших спортивных школ. Эта выставка – дань памяти, уважения и благодарности героям Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов и ветеранам СВО. Приглашаю всех жителей и гостей Самары обязательно пройти по площади Куйбышева, прочитать про достижения ребят и увидеть их портреты», 
– сказал глава города Самары Иван Носков. 

На стендах экспозиции «Герои спорта на войне» представлена информация о 84 бойцах, в жизни которых всегда был или есть спорт – борьба, футбол, легкая атлетика, бокс, хоккей, спортивная гимнастика и др.

В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
231
