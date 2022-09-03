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Выставка фотографий "Жены героев", посвященная супругам военнослужащих ЦВО, открылась в Самаре

3 сентября 2022 15:41
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Проект был создан женсоветом 2-й гвардейской общевойсковой армии и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона.

Выставка фотографий "Жены героев", посвященная супругам военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, открылась на площади Славы в Самаре.

В экспозиции представлены 50 портретов жен военнослужащих Самарской области. На них запечатлены женщины в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмами героинь, в которых видна сила духа, воля, стойкость, самоотверженность и искренняя любовью к мужьям.

На торжественной церемонии открытия выставки присутствовали: командующий 2-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, юнармейцы, жены военнослужащих и представители общественных организаций.

«Я очень рад, очень горд что присутствую при открытии данной выставки! Видимо Самарская земля вдохновляет нас на такие креативные проекты» - приветствовал гостей генерал-лейтенант Колотовкин.

Проект был создан женсоветом 2-й гвардейской общевойсковой армии и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона. Открытие приурочено ко Дню окончания Второй мировой войны, а также 79-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

 

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