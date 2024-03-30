Выставка "Друг человека" приглашает самарцев: ФОТО

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Это шанс для десятков собак и кошек стать домашними.

В Самаре в эти выходные, 30 и 31 марта, в «Экспо Волге» проходит выставка животных «Друг человека». Это праздник, нацеленный на помощь животным, на то, чтобы они обрели дом: понравившегося питомца можно забрать с собой.

Участниками выставки стали приюты «ФлагманВет», «Надежда», «Участие», «Кот-Бегемот», «Зооспасение».

Гостей помимо десятков собак и кошек, ожидающих своих новых мам и пап, ждут показательные соревнования, конкурсы, лекции, фотопроекты, мастер-классы, товары для животных. Эксперты поделятся опытом в части различных сторон общения с кошками и собаками.

Так, сегодня, 30 марта, состоялась лекция "Собаки-криминалисты" с показательными выступлениями для всех желающих, конкурс костюмов среди собак и конкурс "Метис Вселенная", соревнования по ноузворку и аджилити.

Время работы выставки с 11:00 до 18:00. Вход свободный. Группа выставки здесь.

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Корреспондент НИА Самара приглашает посмотреть, как сегодня проходила выставка.

Фото: Дильдина Светлана