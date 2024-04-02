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Выпускникам вузов без опыта работы сегодня рады 7 из 10 компаний в Самаре

2 апреля 2024 14:28
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В Самаре число компаний, где берут на работу выпускников вузов без опыта, сегодня 74%.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители предприятий и организаций из города.

В Самаре число компаний, где берут на работу выпускников вузов без опыта, сегодня 74%.

Чаще молодых специалистов берет на работу крупный бизнес (80% предприятий с численностью персонала от 1000 человек).

Среди предприятий и организаций различных отраслей деятельности наиболее лояльны выпускникам вузов производственные, строительные и IT-компании (79, 77 и 73% соответственно). Самые востребованные сегодня молодые специалисты — это инженеры. Выпускникам вузов также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах. В некоторых компаниях стартовать придется с позиций секретарей и ассистентов. Выпускников педвузов ждут школы. Молодых врачей — поликлиники и больницы. Востребованы и выпускники IT-факультетов.

Время проведения: 26 февраля — 1 апреля 2024 года

Теги: Самара

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