Выходной 1 сентября решили не делать

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Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о предоставлении однодневного отпуска первого сентября родителям школьников, получающих основное общее образование. Депутаты хотели обязать работодателей давать отпуск родителям первого сентября на основании их письменного заявления без сохранения зарплаты.

Госдума отклонила законопроект о предоставлении дополнительного выходного дня родителям школьников первого сентября в День знаний. Об этом пишет ТАСС в среду, 14 февраля.

Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Они предлагали внести изменение в статью 128 Трудового кодекса России, согласно которому работодатель будет обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы родителям, чьи дети получают основное общее образование.

По их мнению, у родителей появилась бы возможность проводить ребенка в школу первого сентября и присутствовать с ним в День знаний на торжественной школьной линейке.