Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» проводит еженедельные приемы по сложным вопросам
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» проводит еженедельные приемы по сложным вопросам
Что едят специалисты разных профессий и сколько на это тратят в Самаре
Что едят специалисты разных профессий и сколько на это тратят в Самаре
В России запретят сдавать квартиру без приборов учета.
В России запретят сдавать квартиру без приборов учета
Новые правила пропуска через государственную границу несовершеннолетних
Новые правила пропуска через государственную границу несовершеннолетних
В Исаклинском районе на встречке столкнулись две легковушки
В Исаклинском районе на встречке столкнулись две легковушки
Пожарные-спасатели Борского района проявили свои навыки на учениях районного масштаба
Пожарные-спасатели Борского района проявили свои навыки на учениях районного масштаба
Самарец украл в магазине дезодоранты и гели
Самарец украл в магазине дезодоранты и гели
У тольяттинца в рюкзаке нашли наркотики
У тольяттинца в рюкзаке нашли наркотики
Наверх
Самара  -23 °C, Тольятти  -25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
0.22
EUR 97.81
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре дан старт Всероссийскому конкурсу «Универсум» для юных гуманитариев
Самарская областная библиотека приглашает послушать живые мелодии джаза
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» приглашают самарцев в ближайшие выходные
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выходной 1 сентября решили не делать

15 февраля 2024 09:25
143
Выходной 1 сентября решили не делать

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о предоставлении однодневного отпуска первого сентября родителям школьников, получающих основное общее образование. Депутаты хотели обязать работодателей давать отпуск родителям первого сентября на основании их письменного заявления без сохранения зарплаты.

Госдума отклонила законопроект о предоставлении дополнительного выходного дня родителям школьников первого сентября в День знаний. Об этом пишет ТАСС в среду, 14 февраля.

Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Они предлагали внести изменение в статью 128 Трудового кодекса России, согласно которому работодатель будет обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы родителям, чьи дети получают основное общее образование.

По их мнению, у родителей появилась бы возможность проводить ребенка в школу первого сентября и присутствовать с ним в День знаний на торжественной школьной линейке.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Во время встречи обсуждались итоги развития муниципальных образований и региона в целом, а также задачи текущего года.
14 февраля 2024  15:35
Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов области
598
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
14 февраля 2024  13:10
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
968
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
14 февраля 2024  12:18
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
448
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
14 февраля 2024  12:11
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
447
Спортивные судьи из Самарской области примут участие в «Играх будущего»
14 февраля 2024  10:56
Спортивные судьи из Самарской области примут участие в «Играх будущего»
393
Весь список