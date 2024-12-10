Выездной прием граждан провели сотрудники самарского Росреестра

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Расширенный выездной прием граждан по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в рамках «дачной» и «гаражной амнистий» прошел на территории сельского поселения Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области.

Все желающие получили консультацию у начальника межмуниципального отдела по Безенчукскому, Приволжскому и Хворостянскому районам самарского Росреестра Натальи Райской, руководителя Муниципального бюджетного учреждения «Геопроект» Ольги Хрипуновой, руководителя Муниципального бюджетного учреждения «Безенчукский МФЦ» Натальи Портновой. Также жители сельского поселения смогли подать заявления, касающиеся оформления недвижимого имущества и иных государственных услуг.

По мнению Главы сельского поселения Звезда Алексея Богданова: «Такого рода совместные профильные приемы позволяют гражданам, включая маломобильных, а также проживающих в отдалении от районного центра, комплексно решить проблемы и получить ответы на вопросы правового характера».