На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара
25 января, в День российского студенчества, состоится авторская экскурсия «Привет из Самары».
Самарских студентов приглашают на экскурсию по выставке к 175-летию Самарской губернии
Вячеслав Федорищев передал государственные награды родным погибших бойцов СВО

235
Вячеслав Федорищев передал государственные награды родным погибших бойцов СВО

В среду, 21 января, губернатор Вячеслав Федорищев передал государственные награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Церемония состоялась в здании правительства Самарской области.

За самоотверженность орденами Мужества награждены посмертно:

рядовой Алексей Гишаев,

рядовой Андрей Заикин,

рядовой Сергей Зенин,

рядовой Дмитрий Кручинин,

рядовой Асылкаир Кужанов,

рядовой Николай Мариничев,

рядовой Алексей Половинкин,

рядовой Андрей Сербин,

сержант Алексей Соколов,

старший сержант Владимир Третьяков,

рядовой Павел Трубицын.

Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших героев. Их подвиг навсегда останется в истории Самарской области и всей России.

В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
21 января 2026, 17:59
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр. Происшествия
24
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
21 января 2026, 17:49
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей. Закон
39
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
21 января 2026, 17:16 
21 января 2026, 17:16
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
Технические решения по реконструкции дороги будут разработаны при участии министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.  Благоустройство
104
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
215
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
257
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
232
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
468
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
418
