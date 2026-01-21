Вячеслав Федорищев передал государственные награды родным погибших бойцов СВО

В среду, 21 января, губернатор Вячеслав Федорищев передал государственные награды членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Церемония состоялась в здании правительства Самарской области.
За самоотверженность орденами Мужества награждены посмертно:
рядовой Алексей Гишаев,
рядовой Андрей Заикин,
рядовой Сергей Зенин,
рядовой Дмитрий Кручинин,
рядовой Асылкаир Кужанов,
рядовой Николай Мариничев,
рядовой Алексей Половинкин,
рядовой Андрей Сербин,
сержант Алексей Соколов,
старший сержант Владимир Третьяков,
рядовой Павел Трубицын.
Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших героев. Их подвиг навсегда останется в истории Самарской области и всей России.