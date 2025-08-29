Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве

178

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился со студентами высших учебных заведений, проходивших стажировку в органах исполнительной власти и государственных органах региона. Участники программы представили главе региона свои проекты, подготовленные в ходе стажировок.

Обращаясь к студентам, руководитель области подчеркнул высокую значимость государственной службы и выразил уверенность в том, что представленная возможность позволила молодым людям лучше понять специфику работы органов власти – задачи и методы их решения, а также принять осознанное решение о своем профессиональном будущем.

«Знаю, что каждый, кто стал участником проекта, хотел попробовать себя в этом деле, – отметил глава региона. – Уверен, полученный опыт позволит вам сделать правильный выбор, и после завершения учебы вы решите прийти на работу в органы исполнительной или муниципальной власти. Приятно видеть, что у нас такая талантливая молодежь. Вы большие молодцы!».

В Самарской области программа стажировок была запущена по инициативе Вячеслава Федорищева и успешно реализуется с лета прошлого года для вовлечения перспективной молодежи в социально-экономические процессы региона, предоставления им возможности самореализации в госсекторе. За это время 50 студентов прошли стажировку в 20 органах исполнительной власти. Куратором программы выступает областное министерство науки и высшего образования.

На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах, включая министерство науки и высшего образования, министерство здравоохранения, министерство труда, занятости и миграционной политики, министерство экономического развития и инвестиций.

В частности, студентка Самарского государственного медицинского университета Карина Бережная рассказала о проектной инициативе, разработанной командой стажеров областного министерства здравоохранения. Она направлена на модернизацию системы информирования участников специальной военной операции о прохождении медицинской диспансеризации.

На встрече министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов высоко оценил глубину проработки поставленной задачи, а также отметил практическую направленность проекта и доступность предлагаемых решений для граждан.

Александра Чернышева, студентка Приволжского государственного университета путей сообщения, выступила с проектом по оптимизации процесса стажировки в органах исполнительной власти. На примере собственного опыта Александра разработала клиентский путь стажера, проанализировав ключевые этапы взаимодействия. Это позволило ей выявить потенциальные точки роста, сформировать профиль стажера с отражением необходимых компетенций и сформулировать рекомендации.

Губернатор положительно оценил представленную инициативу, подчеркнув ее практическую значимость для программы стажировок и кадровой работы в целом.

«Проект правильный и своевременный, – отметил Вячеслав Федорищев. – Необходимо проработать возможность привлечения выпускников нашей программы стажировок к курированию следующих потоков. Такой подход позволит создать максимально комфортную и продуктивную профессиональную среду как для новичков, так и для наставников».

Руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Анна Канюкаева отметила возможность интеграции представленных рекомендаций в разрабатываемый корпоративный портал.

Свои предложения по развитию промышленности в регионе представила студентка Самарского университета им. С.П. Королева Тамилла Багирова. В ее проекте акцент сделан на необходимости одновременного развития как базовых отраслей промышленности, так и новых секторов экономики, а также на консолидации усилий власти, бизнеса и научного сообщества для обеспечения устойчивого развития региона. «Надеюсь, мой проект будет полезен при разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года», – сказала Тамилла.

Глава региона подчеркнул: в Самарском регионе традиционно были три базовые отрасли – автомобилестроение, авиационная и космическая промышленность. Сегодня к ним уверенно добавляются новые, включая производство беспилотных авиационных систем.

«Наш промышленный комплекс был, есть и останется локомотивом экономики и гарантом стабильного развития региона. Если в ходе вашей исследовательской и проектной деятельности вы почувствуете, что промышленность – это ваше призвание, будем рады видеть вас в нашей команде», – акцентировал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам мероприятия.

По итогам рассмотрения проектов губернатор дал ряд конкретных поручений. Так, заместителю председателя Правительства Самарской области – министру экономического развития и инвестиций Павлу Финку поручено пригласить студентов-стажеров в рабочую группу по разработке стратегии развития региона.

Анне Канюкаевой поручено проработать вопрос трудоустройства в органы исполнительной власти студентов вузов, успешно прошедших стажировку в Правительстве Самарской области, в том числе с возможностью совмещать работу с учебой.«Мы открыты для того, чтобы принять вас в команду региона, в том числе в формате совмещения с учебой. При этом для нас принципиально важно, чтобы профессиональная деятельность не препятствовала университетской дисциплине и получению качественного образования, – сказал Вячеслав Федорищев. – Опыт работы уже в период обучения предоставляет уникальную возможность для профессионального становления. Чем раньше вы начнете получать дополнительные знания о будущей работе, специальности, применять их на практике, тем быстрее станете большими профессионалами».

