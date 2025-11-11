Вячеслав Федорищев вручил награды активистам профсоюзного движения Самарской области

142

Сегодня, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с профсоюзным активом региона в преддверии их профессионального праздника – Дня профсоюзов. Этот значимый праздник объединяет профессионалов, защищающих права трудящихся, и способствует развитию социального диалога в регионе.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение тех, кто внес значительный вклад в развитие профсоюзного движения. Среди награждаемых – председатели общественных объединений, представители районных профсоюзных организаций и руководители профсоюзных отделений предприятий и учреждений.

«Вы настоящие профессионалы, посвятившие себя благородному, созидательному делу, своим ежедневным, усердным трудом буквально каждый день вы вносите неоценимый вклад в развитие Самарской области. Огромное уважение и почтение ветеранам профсоюзного движения, ваша работа и ваших коллег позволяет сберегать и приумножать лучшие традиции региона», – отметил Вячеслав Федорищев.

В ходе встречи были подняты вопросы реализации социальных программ и улучшения условий труда для работников региона. Губернатор подчеркнул важность совместных усилий профсоюзных организаций и власти для создания благоприятной рабочей среды, обеспечения социальной справедливости и развития экономики региона.

Также участники обсудили планы по дальнейшему развитию профсоюзного движения, укреплению его роли в решении актуальных социальных и трудовых вопросов. Дмитрий Колесников, председатель федерации профсоюзов Самарской области, отметил: «Мы отправили большой гуманитарный груз в зону СВО нашим бойцам. Даже в профессиональный праздник, в памятный день нужно делать то, чем мы занимаемся в нашей ежедневной работе – помогать, помогать нашим ребятам на передовой!».

Участник СВО, заместитель командира полка, гвардии подполковник Дмитрий Холин добавил: «Без поддержки профсоюзов не было бы тех побед, которыми мы сейчас гордимся. Но самое главное, вы своими руками созидаете то, что мы защищаем на передовой, вы создаете то будущее, ради которого есть смысл рисковать собственной жизнью».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что дальнейшее развитие профсоюзного движения должно опираться на принципы диалога, взаимного уважения и желания совместными усилиями создавать условия для профессионального роста и социальной защиты каждого трудящегося.

«Профсоюз – это не просто объединение людей труда, а важный институт защиты прав работников, платформа для диалога и сотрудничества между работодателями и трудящимися. Именно благодаря усилиям профессиональных объединений создаются условия для повышения качества жизни, социальной защищенности и стабильности в регионе», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области