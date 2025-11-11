Я нашел ошибку
Главные новости:
Девять человек в составе команды представляли Самарскую область.
Самарцы приняли участие в тренировочном сборе юниорской сборной России по американскому футболу
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года
Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.
Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды
Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон. Конструкция рухнула вниз, не выдержав их веса.
При обрушении в частном доме в Чечне пострадали 20 человек
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        
Вячеслав Федорищев вручил награды активистам профсоюзного движения Самарской области

11 ноября 2025 16:20
142
Вячеслав Федорищев встретился с профсоюзным активом региона в преддверии их профессионального праздника – Дня профсоюзов

Сегодня, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с профсоюзным активом региона в преддверии их профессионального праздника – Дня профсоюзов. Этот значимый праздник объединяет профессионалов, защищающих права трудящихся, и способствует развитию социального диалога в регионе.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение тех, кто внес значительный вклад в развитие профсоюзного движения. Среди награждаемых – председатели общественных объединений, представители районных профсоюзных организаций и руководители профсоюзных отделений предприятий и учреждений.

«Вы настоящие профессионалы, посвятившие себя благородному, созидательному делу, своим ежедневным, усердным трудом буквально каждый день вы вносите неоценимый вклад в развитие Самарской области. Огромное уважение и почтение ветеранам профсоюзного движения, ваша работа и ваших коллег позволяет сберегать и приумножать лучшие традиции региона», – отметил Вячеслав Федорищев.

В ходе встречи были подняты вопросы реализации социальных программ и улучшения условий труда для работников региона. Губернатор подчеркнул важность совместных усилий профсоюзных организаций и власти для создания благоприятной рабочей среды, обеспечения социальной справедливости и развития экономики региона.

Также участники обсудили планы по дальнейшему развитию профсоюзного движения, укреплению его роли в решении актуальных социальных и трудовых вопросов. Дмитрий Колесников, председатель федерации профсоюзов Самарской области, отметил: «Мы отправили большой гуманитарный груз в зону СВО нашим бойцам. Даже в профессиональный праздник, в памятный день нужно делать то, чем мы занимаемся в нашей ежедневной работе – помогать, помогать нашим ребятам на передовой!».

 Участник СВО, заместитель командира полка, гвардии подполковник  Дмитрий Холин добавил: «Без поддержки профсоюзов не было бы тех побед, которыми мы сейчас гордимся. Но самое главное, вы своими руками созидаете то, что мы защищаем на передовой, вы создаете то будущее, ради которого есть смысл рисковать собственной жизнью».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что дальнейшее развитие профсоюзного движения должно опираться на принципы диалога, взаимного уважения и желания совместными усилиями создавать условия для профессионального роста и социальной защиты каждого трудящегося.

«Профсоюз – это не просто объединение людей труда, а важный институт защиты прав работников, платформа для диалога и сотрудничества между работодателями и трудящимися. Именно благодаря усилиям профессиональных объединений создаются условия для повышения качества жизни, социальной защищенности и стабильности в регионе», – отметил губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Акценты Самара

Весь список