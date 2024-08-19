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Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области

В понедельник, 19 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды заслуженным жителям губернии.

Среди награжденных — многодетные матери, военнослужащие и ветераны боевых действий, представители предприятий и общественных организаций, сотрудники МЧС и правоохранительных органов, специалисты сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, спорта, сельского хозяйства. Церемония была приурочена к Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

«Сегодня мы награждаем людей, чьи заслуги служат примером честного, самоотверженного служения Отечеству. Каждый из вас добился в своей сфере выдающихся результатов, заслужил всеобщее признание и уважение. Спасибо вам большое за ваш вклад в развитие родного края, за патриотизм и активную гражданскую позицию», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам церемонии.

В августе 2022 года Президентом России Владимиром Путиным было принято решение о возрождении звания «Мать-героиня» — высшей степени отличия для женщин, родивших и достойно воспитавших десять и более детей. Указом Главы государства это звание было присвоено Вере Мулялиной из Тольятти и Жанне Судаковой из Сызрани.

«В нашей семье 11 своих детей и 2 приемных ребенка. Мы рады, что заслужили такую награду. Семья – это очень ценно, имеет большое значение», — уверена Жанна Судакова.

Орденом Александра Невского был награжден Анатолий Шаповалов – генерал-лейтенант, ветеран боевых действий в Афганистане. Стаж его армейский службы составляет 37 лет. Более 30 лет Анатолий Александрович является активным участником ветеранского движения, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Сегодня Анатолий Шаповалов – Почетный председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, которая активно помогает участникам СВО и их семьям.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был награжден Александр Дорофеев. С 1985 года он возглавляет ООО «Самараавтожгут». С момента создания предприятие имеет особое социальное значение для Самарской области – на нем работают люди с ограничениями по здоровью.

«У нас трудится 300 человек, более 120 наших сотрудников – это инвалиды разных категорий. Мы очень благодарны Правительству Самарской области за поддержку нашего предприятия», — сказал Александр Дорофеев.

В ходе церемонии награждения Вячеслав Федорищев также вручил награды жителям Самарской области, которые были удостоены почетных званий «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ», «Заслуженный работник физической культуры РФ», Благодарности Президента РФ, почетного знака Трудовой Славы, региональных отраслевых наград, почетного знака Губернатора Самарской области «За служение людям».

«Самарская область всегда была богата талантливыми, трудолюбивыми, надежными, отзывчивыми людьми. И именно такие люди собрались сегодня в этом зале, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Благодарю вас за честный, самоотверженный труд на благо нашего Отечества, на благо жителей Самарской области. Уверен, вместе мы обязательно достигнем национальных целей развития страны, которые определил наш Президент Владимир Владимирович Путин»

Глава региона отдельно отметил: сейчас идет сложнейший этап развития нашей страны. «В период специальной военной операции все наши мысли, дела, помыслы – с нашими ребятами, героями, которые защищают нашу Родину от врага, — сказал Вячеслав Федорищев. — Уверен и знаю, что Победа будет скоро. Каждый из нас, каждый из вас, присутствующий в этом зале, на своем месте делает все зависящее, чтобы нашу Победу приближать. Мы знаем, что добро побеждает зло. Победа будет за нами!».

Фото: скриншот видео