Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области

В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области.

— На церемонии в филармонии собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны. Заслуженные работники различных отраслей, Герои Соцтруда, Герои России, защитники Отечества, ветераны СВО с семьями. С гордостью наградил жителей, добившихся особых результатов в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, культуре, общественной деятельности, в труде на промышленных предприятиях. Стаж их работы по 40-50 лет! Пожелал всем День народного единства провести в теплом семейном кругу, рядом с родными, позвонить близким и друзьям. Когда мы едины — мы непобедимы! — написал глава региона в своем канале в MAX.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области