Вячеслав Федорищев: «Спасибо Президенту за поддержку в строительстве Волжского моста»

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Во вторник, 16 июня, в Самарской области было запущено движение по трассе «Обход Тольятти» с мостовым переходом через реку Волгу. Старт движению дал Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи - Глава государства в Тверской области принял участие в церемонии открытия северного обхода города Твери трассы М-11 «Нева» и обхода города Тольятти. В открытии дорожных обходов также приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев, строители.

«Мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, и главное – в повышении качества жизни людей. Потому что транспорт, логистика – это всегда основа, база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни, - отметил Владимир Путин.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что обход Тольятти в Самарской области - стратегически важный объект для всей страны: «Он входит в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» с выходом на Казахстан и Китай, где из 9 тысяч км 2,4 тысячи км проходит по территории России. На сегодня с запуском обхода 67% этой дороги имеет 4 полосы и более».

Протяженность новой трассы «Обход Тольятти» – почти 100 км. Она поможет сделать дорожное движение более комфортным и безопасным, разгрузить плотину Жигулевской ГЭС, повысить пропускную способность трассы М5 «Урал», сократить время пути до Москвы. Автомобильный мост через Волгу - первый в регионе, он имеет длину более 3,7 км и вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России.

Вячеслав Федорищев в режиме ВКС обратился к Главе государства Владимиру Путину: «Благодаря Вашему поручению, которое Вы дали в 2017 году, данная дорога попала в комплексный план развития магистральной инфраструктуры Российской Федерации. Порядка 100 километров новой безопасной дороги, а также - уникальное событие для нас всех – первый мост через реку Волгу в Самарской области уже сегодня готовы к открытию. Для более 2 млн 700 тысяч жителей, которые входят в Самарско-Тольяттинскую агломерацию - это важнейший шаг, ведь до сих пор все движение осуществлялось через плотину Жигулевской ГЭС. Были определенные ограничения, которые сейчас, именно сегодня, будут «расшиты».

Руководитель области подчеркнул, что открытие этих объектов важно для развития экономического потенциала Тольятти и Самары: «Наши предприятия, наши гиганты, такие как АВТОВАЗ, наша особая экономическая зона, получат новые возможности для развития, и в том числе для развития экспортного потенциала. Мы с коллегами, со всеми предприятиями планируем увеличить экспортный потенциал в 1,5 раза благодаря открытию данной магистрали».

Кроме того, новые инфраструктурные объекты будут способствовать развитию туристического потенциала региона, а том числе большей доступности национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского природного заповедника. «Самарскую область знают и любят во всей стране. К нам приезжают все больше и больше жителей со всех уголков страны. И благодаря данной дороге с большей доступностью, безопасностью можно будет попасть в национальный парк «Самарская Лука», а также множество небольших исторических поселений, которые ждут всех жителей Российской Федерации», - отметил Вячеслав Федорищев.

Руководитель субъекта выразил благодарность за поддержку в реализации проекта Президенту России, Правительству Российской Федерации, Заместителю Председателя Правительства Марату Хуснуллину. «Владимир Владимирович, это Ваше поручение, это Ваша инициатива, Ваш контроль и Ваше постоянное внимание, что позволяет нам сегодня с уверенностью сказать: объект готов к открытию», - обратился Вячеслав Федорищев к Президенту.

На строительстве объекта работало более 5 тысяч человек - строителей, инженеров, проектировщиков, технологов и других специалистов. Глава региона поблагодарил все коллективы компаний, которые трудились на объекте. По словам Вячеслава Федорищева, работа над подобными масштабными объектами всегда сопряжена со сложностями, из-за выявленных недоработок сроки открытия пришлось переносить. «Это было непопулярное решение, но мы были обязаны завершить работы и сдать безопасный объект. Последний месяц строители работали в усиленном режиме, и сегодня мы видим результат», - отметил он.

Одним из генеральных подрядчиков проекта являлась компания «ДСК «Автобан». «Нам предстояла, конечно, большая работа по устранению недоделок. Вячеслав Андреевич постоянно контролировал эту работу. Здесь все было сделано по максимуму, мы сдаем объект в идеальной готовности», - сказал генеральный директор АО «ДСК «Автобан» Алексей Андреев. Он также выразил благодарность компаниям-концессионерам, принявшим участие в реализации проекта.

«Обход Тольятти – отличный пример эффективного государственно-частного партнерства. Новой трассой будут пользоваться миллионы автомобилистов, она обеспечит возможность масштабной жилой застройки для 220 тысяч семей. В данном случае вновь оправдал себя наш комплексный подход к развитию территорий. Сочетание финансовых инструментов позволило сбалансировать экономическую модель проекта, ускорило его реализацию», – прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

При создании объекта применялись новейшие технологии и современные материалы, создана «умная» дорожная инфраструктура, направленная на снижение аварийности, повышение комфорта водителей и эффективности управления движением на трассе.

«Нет той сферы, на которую бы не повлияла эта дорога. Это такая планка, которой мы теперь будем следовать, создавая новые объекты», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, руководитель области сообщил о дальнейших планах по созданию в рамках новой трассы нескольких важных съездов: «Мы это погружаем в нашу программу социально-экономического развития. Вопрос очень капиталоемкий, но мы обязаны это сделать, потому что развитие инвестиционное, промышленное и, конечно же, в первую очередь непосредственно комфорт наших жителей будет зависеть от того, как быстро они появятся. Поэтому это приоритет нашего инфраструктурного плана».

Фото: Андрей Савельев/СОВА