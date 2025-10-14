Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район

80

Сегодня, 14 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с командой регионального правительства в рамках рабочей поездки посетил городской округ Кинель и Кинельский муниципальный район. В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.

Напомним, с 5 по 7 ноября Самарская область впервые примет Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». По поручению Вячеслава Федорищева в регионе открываются новые спортивные площадки и объекты, в их числе пять – в Кинеле. Повышение уровня оснащенности спортивными объектами является одной из целей программы социально-экономического развития Самарской области и региональной программы «Мастер спорта».

Поездка в район началась с посещения средней общеобразовательной школы в поселке Кинельский, где в 2025 году был выполнен капитальный ремонт. В настоящее время в школе работают порядка 20 педагогов, обучается 258 учеников, среди них дети из близлежащих населенных пунктов: с. Энергия, Культура, Трехколки, п. Луговой, Берег-Деревня.

Глава региона осмотрел внутренние помещения образовательной организации, включая отремонтированный пищеблок, учебные кабинеты. При этом губернатор отметил неудовлетворительное состояние фасада здания и благоустройства прилегающей территории, указав на недопустимость подобного диссонанса между внутренним и внешним обликом учреждения.

«Внутри школы все красиво. Внешний вид здания, благоустройство и состояние прилегающей территории оставляют желать лучшего. Новые и современные классы, а за окном — не пойми, что. Так быть не должно. Есть замечания по некоторым организационным моментам в работе школы», – сказал губернатор, поручив исправить ситуацию.

Отдельное внимание руководитель области уделил вопросам безопасности, в частности организации пропускного режима.

Также в ходе визита Вячеслав Федорищев пообщался с педагогическим коллективом и учащимися. Школа является пилотной площадкой для реализации важных образовательных проектов, среди которых «Экопрофилактика в средней школе» и «Орлята России». Работа на базе учреждения Центра детских инициатив, Центра технического и естественно-научного профилей «Точка Роста», мини-технопарка «Квантум» и школьного музея «Исток» создает прочную основу для всестороннего развития подрастающего поколения.

Ключевым элементом рабочей поездки стало ознакомление со спортивной инфраструктурой. В поселке Усть-Кинельский глава региона посетил автономную некоммерческую организацию «Кинельский центр вольной борьбы», где оценил условия для подготовки спортивного резерва, осмотрев спортивные залы, в которых тренируются более 250 воспитанников разных возрастов.

Необходимо отметить, что в настоящее время центр, созданный в 2004 году, демонстрирует высокие результаты в воспитании спортсменов высокого класса: 30 мастеров спорта, свыше 20 кандидатов в мастера спорта, три члена сборных команд России, а также свыше 70 спортсменов, имеющих 1, 2, 3 разряды, являются наглядным подтверждением эффективности этой работы.

Кроме того, руководитель области посетил современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Premium Sport» с бассейном, фитнес-центром, а также ледовый дворец ООО «Премиум», где базируется детско-юношеская хоккейная школа «Академия». Здесь же регулярно проводятся турниры по хоккею с шайбой, в том числе и игры на Кубок Федерации ПФО. На ледовой арене Вячеслав Федорищев пообщался с тренерским составом и юными хоккеистами.

Вопросы патриотического воспитания всегда находятся в фокусе внимания губернатора. В рамках рабочей поездки Вячеслав Федорищев встретился с представителями поискового отряда «Поиск» п. Усть-Кинельский, который с 2014 года возглавляет Любовь Гомонова. Ребята рассказали о своей деятельности: не так давно они вернулись с Калужской области, где проводили раскопки, а сейчас готовятся к Параду Памяти.

Глава региона отметил высокую значимость данного мероприятия. «Время еще есть, у нас Парад 7-го числа. Готовьтесь, вы будете одной из «коробок», которая пройдет перед огромным количеством гостей. Мы будем смотреть на вас», – подчеркнул руководитель области.

По итогам посещения муниципалитетов Вячеслав Федорищев принял кадровое решение: глава Кинельского района Юрий Жидков уходит в отставку.

«К сожалению, Дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мной было принято решение, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности», – заключил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО