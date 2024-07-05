Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам военной службы по контракту

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В пятницу, 5 июня, глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел очередное заседание оперативного штаба по вопросам прохождения военной службы по контракту. Участие в нем приняли члены областного Правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, а также военного комиссариата, пишет Сова.

- Важно создать все условия для наших жителей, которые приняли для себя решение встать на защиту Родины. В этом вопросе не бывает мелочей, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, в Самарской области увеличена сумма региональной выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. На сегодняшний день единовременная выплата составляет до 1 млн рублей. При этом продолжается расширение мер поддержки членов семей военнослужащих.



Работа в рамках еженедельного заседания штаба позволяет оперативно реагировать на возникающие вопросы и решать поставленные задачи.

- Подвиг всех, кто служит и защищает нашу страну, не останется без внимания и поддержки, - отметил глава региона.