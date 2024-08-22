Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое внимание на встрече уделили муниципальным образованиям, которые находились в зоне риска. Среди них ранее был отмечен городской округ Тольятти.
Вячеслав Федорищев обсудил с врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области подготовку региона к предстоящему отопительному сезону
Одной из главных особенностей платформы One Бизнес («Единый бизнес») от билайна стала возможность создания сайта с помощью нейросети.
Оператор билайн бизнес объявляет о запуске новых ИИ-функций для конструктора сайтов
Чаще всего сервисом пользуются жители Самары.
Более 15 тысяч посылок отправлено с вокзалов КбшЖД за январь – июль 2024 года
В Самаре мужчине позвонил неизвестный и представился  сотрудником сотовой связи.
МВД СО: остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи
Университет получил право на реализацию 26-ти образовательных программ ДПО в регионах страны в области БАС.
Самарский университет - в числе победителей по подготовке кадров в области беспилотных авиационных систем
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
Специалисты осмотрели найденные предметы и идентифицировали их как шесть артиллерийских снарядов различного калибра. 
Саперы Росгвардии обезвредили артиллерийские снаряды в Самарской области
Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с оконной рамы, пригодные для идентификации.
Тольяттинец «поживился» в чужом доме двумя норковыми шубами и  золотыми украшениями
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
1
EUR 101.95
1.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу «КВН.Дети»
С Российским триколором по просторам Самарской Луки
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»

22 августа 2024 11:10
104
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.

В Самаре, в храме в честь святого Великомученика и Победоносца Георгия, прошла церемония крепления полкового знамени добровольческого отряда Барс-15 «Ермак» – ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.

В событии принял участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона, обращаясь к присутствующим, подчеркнул: добровольческий отряд – гордость Волжского казачества, гордость Самарской области – обретает свое освященное боевое знамя.

Вячеслав Федорищев отметил достижения единственного штурмового казачьего отряда, который придан 15-й гвардейской Александрийской отдельной миротворческой бригаде и уже не первый год принимает активное участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, защищая нашу страну.

«Вы по зову сердца встали на защиту жителей Донбасса и храбро сражаетесь за честь Волжского казачества, за православную веру и Отечество. Неукоснительно следуя вековым казачьим заповедям, вы подаете хороший пример подрастающему поколению, – сказал руководитель области. – Низкий поклон вам от лица всех жителей области за то, что бесстрашно защищаете интересы нашей Родины, храните мирную, спокойную жизнь на родной земле».

Глава региона выразил уверенность, что добровольцы продолжат успешно выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, Президентом России Владимиром Путиным, и станут достойными продолжателями нашей героической истории, хранителями памяти старшего поколения, спасшего мир от фашизма.

Церемония крепления полкового знамени прошла в торжественной обстановке с соблюдением традиций: издавна полотнище особым молоточком прибивалось к древку специальными знаменными гвоздями в определенном порядке – от старшего чина и высокопоставленных гостей до рядовых служащих. Это символизировало единство и сплоченность полка.

В ходе церемонии первым гвоздь в древко забил Вячеслав Федорищев, после него следовал Атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян. Знаменные гвозди забили и участники специальной военной операции. По окончанию крепления войсковой священник о. Сергий Нестеров провел чин освящения, кропя знамя святой водой и читая благодарственный молебен.

Важность события для добровольческого отряда отметил Константин Давитьян. «Вот уже больше двух лет мы прославляем Волжскую землю своими подвигами. А их у нас немало. Но со знаменем нам будет легче двигаться вперед! Это как икона в храме», – сказал войсковой старшина.

В ближайшее время освященное знамя будет доставлено в боевой отряд.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024, 18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее... Политика
432
В ней приняли участие более ста экспертов.
21 августа 2024, 17:19
На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область
В ней приняли участие более ста экспертов. Общество
448
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024, 20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения. Политика
1937
В центре внимания
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024  11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
103
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024  18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
438
В ней приняли участие более ста экспертов.
21 августа 2024  17:19
На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область
455
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024  20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
1943
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
20 августа 2024  15:48
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
641
Весь список