Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником

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Уважаемые работники дошкольных образовательных организаций!

Поздравляю вас с Днем воспитателя и дошкольного работника!

Вам доверяют самое дорогое и родное – своих детей! Даря самым маленьким жителям Самарской области внимание, тепло, любовь и заботу, вы становитесь для них одним из важнейших примеров в жизни.

Воспитатели — это наставники, помогающие развиваться и делать первые самостоятельные шаги в учении, творчестве и в дружбе. Вы учите быть честными, ответственными, внимательными и прививаете самые лучшие качества.

Ваш труд направлен на развитие каждого ребенка, воспитание в наших детях любви к Родине, уважения к старшим, интереса к истории страны и родного края. Это очень важно, ведь именно в детском возрасте закладываются базовые качества личности, которые в дальнейшем будут влиять на формирование гражданской ответственности человека, его активной жизненной позиции.

В рамках национальных проектов и региональных программ мы и дальше будем активно развивать образовательный потенциал региона. При этом дополнительно в ближайшие годы построим 10 детских садов, продолжим работу по капитальному ремонту учреждений дошкольного образования, оснащению их современным оборудованием.

Благодарю вас за ответственное отношение к делу, за профессионализм и верность своему призванию, за вашу душевную щедрость и стремление окружить детей заботой и любовью. Не сомневаюсь, что тепло ваших рук и сердец, те ростки добра, которые вы взращиваете в детях с самого раннего возраста они сохранят и во взрослой жизни.

Желаю успехов в работе! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев