Вячеслав Федорищев поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

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Николай Михайлович Олухов из Сызранисегодня отмечает двойной праздник - День Победы и день рождения.

"Его жизнь – это пример настоящего героизма и беззаветного служения Родине. С детства, работая в колхозе, он познал тяжелый труд, а в 17 лет был призван в Красную Армию и ушел на фронт защищать Родину", - отметил губернатор.

Воевал в составе 293-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа, участвовал в Советско-японской войне. Победу встретил в Чите. Был удостоен медали «За победу над Японией» и ордена Отечественной войны II степени.

"После войны он 35 лет добросовестно трудился на 136-м заводе в Сызрани, воспитывал двоих сыновей и передавал молодежи память о подвиге нашего народа. И сегодня Николай Михайлович остается в строю – следит за событиями в мире и всей душой поддерживает наших бойцов в зоне специальной военной операции", - рассказал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева