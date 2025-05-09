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Вячеслав Федорищев поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

9 мая 2025 19:40
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И сегодня Николай Михайлович остается в строю – следит за событиями в мире и всей душой поддерживает наших бойцов в зоне специальной военной операции.

Николай Михайлович Олухов из Сызранисегодня отмечает  двойной праздник - День Победы и день рождения.

"Его жизнь – это пример настоящего героизма и беззаветного служения Родине. С детства, работая в колхозе, он познал тяжелый труд, а в 17 лет был призван в Красную Армию и ушел на фронт защищать Родину", - отметил губернатор.

Воевал в составе 293-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа, участвовал в Советско-японской войне. Победу встретил в Чите. Был удостоен медали «За победу над Японией» и ордена Отечественной войны II степени.

"После войны он 35 лет добросовестно трудился на 136-м заводе в Сызрани, воспитывал двоих сыновей и передавал молодежи память о подвиге нашего народа. И сегодня Николай Михайлович остается в строю – следит за событиями в мире и всей душой поддерживает наших бойцов в зоне специальной военной операции", -  рассказал Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

 

Фото:  телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Теги: Сызрань

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