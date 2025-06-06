Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам

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Дорогие друзья!

Примите поздравления с Курбан-байрамом!

Это один из важнейших праздников в исламе, который несет в мир веру, добро и милосердие. Он объединяет мусульман всего мира вокруг самых важных ценностей.

Курбан-байрам, безусловно, является неотъемлемой частью богатой многонациональной культуры Самарской области. Благодарю жителей региона, которые бережно хранят традиции светлого праздника, посвящают эти дни семье, добрым поступкам, поддержке своих соотечественников независимо от национальности и вероисповедания. Это ценный вклад в укрепление духовности, мира и согласия на нашей земле, сохранение ее историко-культурного наследия.

Друзья! Усилиями всех религиозных общин мы сохраняем свою главную силу – единство. Именно оно помогает нам противостоять всем внешним угрозам, решать самые сложные, стратегически важные задачи для нашей страны.

Уверен, что, сохраняя верность традициям, нашей Родине, мы справимся с любыми вызовами! Пусть Курбан-байрам принесет в ваши дома тепло и радость! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах!

Губернатор Самарской области

В.А. Федорищев