Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ

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Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск и 95-й годовщиной образования ВДВ!

Воздушно-десантные войска – это школа мужества и патриотизма со своей богатой историей и славными боевыми традициями. Эту школу с честью прошли тысячи самарцев.

«Крылатая пехота» по праву считается наиболее мобильной, боеспособной, всесторонне подготовленной частью Российских Вооруженных Сил, способной решать самые сложные, ответственные задачи.

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время – в Афганистане, на Северном Кавказе и в других «горячих точках» воины-десантники неизменно проявляли ратную доблесть и подлинный героизм.

Отвагой и несокрушимой силой духа отличаются «голубые береты» и в зоне специальной военной операции, где они зарекомендовали себя как профессионалы высшей пробы, сильные, смелые, самоотверженные люди, честно выполняющие свой служебный долг.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за стойкость, готовность к самопожертвованию и беззаветную преданность Родине. Уверен, в Год Защитника Отечества вы добьетесь всех поставленных перед вами целей. Спасибо ветеранам ВДВ, чей опыт, навыки и мощный патриотический заряд передаются молодому поколению.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в служении великой России!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев