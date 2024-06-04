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Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о реализации проекта «Оздоровление Волги»

4 июня 2024 16:29
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Вячеслав Федорищев рассказал о строительстве очистных сооружений в регионе.

Во вторник, 4 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в режиме видеоконференции принял участие в заседании по вопросам реализации мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений в рамках федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал». Его провел заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.

Открывая совещание, вице-премьер подчеркнул, что Волга и Байкал являются уникальными объектами страны, которые играют важнейшую социально-экономическую роль в жизни 19 регионов страны. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в рамках двух федеральных проектов – «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал» – строятся и реконструируются очистные сооружения для минимизации количества вредных сбросов и качественной очистки сточных вод. Он обозначил: все процессы должны быть выстроены четко и последовательно. При реализации проектов в ряде субъектов страны были выявлены системные вопросы, которые требуют отдельного внимания и решения.

«Объекты «для галочки» никому не нужны. Предусмотренные мероприятия напрямую влияют на качество жизни и здоровье людей. Мы все работы должны завершить вовремя, а самое главное – качественно, добиться того эффекта, которого от нас изначально ждали, и реализовать те цели, которые были поставлены», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев утром перед заседанием провел встречу с главами муниципальных образований, подрядчиками, которые возводят и реконструируют объекты очистки сточных вод, чтобы изучить ситуацию и подробно разобрать возникшие проблемы.

Всего в Самарской области построено 10 новых объектов, еще 7 – в стадии возведения. Руководитель региона отметил, что проводится комплексная оценка хода и качества возведения очистных сооружений. В этом помогают не только надзорные ведомства, но и депутаты Государственной Думы, а также активные жители Самарской области. Все выявленные замечания, дефекты будут обобщены и устранены в ближайшее время, чтобы достичь заданных показателей по очистке стоков в Волгу. Если подрядчики не будут справляться со своими обязанностями, будут подключены правоохранительные органы.

«Приоритет для нас - выполнить нацпроект и устранить все замечания. Буду лично контролировать эту работу. Это наши региональные обязательства, поэтому будем достигать поставленных целей», – подчеркнул Вячеслав Федорищев, доложив о ходе реализации программы вице-премьеру.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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