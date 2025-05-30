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В преддверии Международного дня защиты детей в Управлении Росреестра по Самарской области прошел «День открытых дверей» для детей сотрудников ведомства. Ребята попробовали себя в роли специалистов, побывав на рабочих местах своих родителей.

Подобные мероприятия стали доброй традицией коллектива. В Год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы одной из важных задач – было обратить внимание на патриотическое воспитание молодого поколения, поэтому встреча с ребятами началась со слов о героях войны, приглашения на фотовыставку «Лица Победы. Бессмертный Полк», которая рассказывает об историях родственников сотрудников самарского Росреестра. А завершилась вступительная часть мероприятия выступлением Жени Колесникова – сына заместителя начальника отдела регистрации долевого участия строительства Максима Колесникова, который прочитал ребятам отрывок из поэмы «Василий Теркин».

Далее начались «трудовые будни» ребят, которые познакомились с деятельностью отделов: регистрации объектов недвижимости, государственного земельного надзора, правового обеспечения, ведения Единого государственного реестра недвижимости, материально-технического обеспечения, пресс-центра. Каждому участнику в игровом «отделе кадров» оформлялась трудовая книжка. В отделах для них были подготовлены мастер-классы, правовые квесты, логические задачи на тему недвижимости, игры на тему контрольно-надзорной деятельности, а также они учились брать интервью. Ребята познакомились с работой родителей, смогли проявить свои лидерские качества, подумали о будущей профессии.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева отметила: «Сегодня для детей наших сотрудников был организован увлекательный квест, нацеленный на повышение правовой грамотности, а также на профориентацию ребят. В ходе мероприятия ребята проявили свою эрудицию, сообразительность и креативность. День прошел весело, интересно и задорно, а это значит, что праздник удался! Мальчишки и девчонки получили море положительных эмоций и радости. В завершении мероприятия их ждали сладкие подарки. И какое же это счастье, видеть улыбки на лицах ребят!».

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области