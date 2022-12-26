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Встречайте Новый год без налоговых долгов

26 декабря 2022 14:48
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Начиная со 2 декабря граждане, не уплатившие налоги, автоматически перешли в категорию должников.

1 декабря 2022 года истек установленный законодательством срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов для налогоплательщиков - физических лиц, а также НДФЛ, в случае если налоговый агент не удержал его при выплате дохода физическому лицу.

Начиная со 2 декабря граждане, не уплатившие налоги, автоматически перешли в категорию должников. С этой даты неуплаченные налоги стали задолженностью, которая будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Во избежание применения мер принудительного взыскания и их негативных последствий налоговые органы Самарской области рекомендуют в ближайшее время уплатить имущественные налоги. Это позволит встретить новый год в статусе добросовестного налогоплательщика.

Оплатить задолженность можно одним из нескольких способов:

с помощью онлайн-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин»;

используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов);

в банкоматах и банковских мобильных приложениях в разделе «поиск задолженности по ИНН»;

в Личном кабинете на сайте Госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».

Оплатить налоги может как сам налогоплательщик, так и иное лицо.

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