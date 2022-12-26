Встречайте Новый год без налоговых долгов

1 декабря 2022 года истек установленный законодательством срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов для налогоплательщиков - физических лиц, а также НДФЛ, в случае если налоговый агент не удержал его при выплате дохода физическому лицу.
Начиная со 2 декабря граждане, не уплатившие налоги, автоматически перешли в категорию должников. С этой даты неуплаченные налоги стали задолженностью, которая будет расти каждый день за счет начисления пеней.
Во избежание применения мер принудительного взыскания и их негативных последствий налоговые органы Самарской области рекомендуют в ближайшее время уплатить имущественные налоги. Это позволит встретить новый год в статусе добросовестного налогоплательщика.
Оплатить задолженность можно одним из нескольких способов:
с помощью онлайн-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин»;
используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов);
в банкоматах и банковских мобильных приложениях в разделе «поиск задолженности по ИНН»;
в Личном кабинете на сайте Госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».
Оплатить налоги может как сам налогоплательщик, так и иное лицо.